"Реальная угроза": в ФРГ предупредили о войне с Россией

"Реальная угроза": в ФРГ предупредили о войне с Россией - 07.09.2025, ПРАЙМ

"Реальная угроза": в ФРГ предупредили о войне с Россией

По мнению Сары Вагенкнехт, лидера немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), немецкие политики сознательно ведут дело к конфликту | 07.09.2025

2025-09-07T07:27+0300

2025-09-07T07:27+0300

2025-09-07T07:46+0300

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По мнению Сары Вагенкнехт, лидера немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), немецкие политики сознательно ведут дело к конфликту с Россией. Она высказала это мнение в эфире своего YouTube-канала."К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти. Но не потому, что Путин скоро вторгнется в Польшу, а потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей", — сказала она.Политик выразила мнение, что антироссийская риторика в западных странах будет только усиливаться в ближайшее время, поскольку там не стремятся к завершению украинского конфликта. Как она пояснила, под предлогом возможного нападения России на Европу элиты будут продвигать свои милитаристские идеи."Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной", — заключила Вагенкнехт, отметив многочисленные провокации в адрес Москвы.В конце августа канцлер Германии Фридрих Мерц, на фоне стремления Еврокомиссии значительно увеличить военные расходы, заявил, что его страна уже вовлечена в конфликт с Россией. Он обвинил Москву в дестабилизации части немецкой территории и "вмешательстве" в дела страны через социальные сети. Ранее Москва категорически отрицала такие обвинения.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет смысла. Путин отметил, что западные политики часто пугают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В марте Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию под названием "Перевооружение Европы". Позднее документ был переименован в "Готовность 2030" из-за возражений некоторых стран ЕС. Стратегия предполагает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Большая часть средств должна поступить из бюджетов европейских государств — около 650 миллиардов, с добавлением 150 миллиардов в виде кредитов.

