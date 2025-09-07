Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве сообщили о просьбе Зеленского Макрону - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве сообщили о просьбе Зеленского Макрону
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. В эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона солгать о готовности некоторых стран отправить свои войска на Украину."Макрон придумал какие-то 26 стран. Видимо, Зеленский попросил его об этом, чтобы украинцы восхищались: "Посмотрите, какой Зеленский молодец — 26 стран готовы оказать поддержку"", — заявил Соскин.Политолог также напомнил, что до сих пор не ясно, какие именно страны намерены принять участие в этой инициативе, не говоря уже о каких-либо конкретных действиях. "Это просто выдумка. Люди сидят и придумывают", — резюмировал Соскин.Четвертого сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" при участии Зеленского. По ее итогам Макрон объявил, что 26 стран согласились направить в Украину "силы сдерживания" после заключения перемирия.Позже издание The Telegraph сообщило, что участники встречи ввели Украину в заблуждение, заявив, что готовы её защищать. По информации газеты, данное мероприятие стало не только очередным жестом формальной поддержки украинского режима, но и продолжает препятствовать завершению вооружённого конфликта.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности должно быть гарантировано не только Украине, но и России, однако эти вопросы пока не обсуждаются на серьезном уровне.
04:40 07.09.2025
 
В Киеве сообщили о просьбе Зеленского Макрону

Соскин: Зеленский попросил Макрона соврать о вводе войск НАТО на Украину

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetВладимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. В эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона солгать о готовности некоторых стран отправить свои войска на Украину.
"Макрон придумал какие-то 26 стран. Видимо, Зеленский попросил его об этом, чтобы украинцы восхищались: "Посмотрите, какой Зеленский молодец — 26 стран готовы оказать поддержку"", — заявил Соскин.
Политолог также напомнил, что до сих пор не ясно, какие именно страны намерены принять участие в этой инициативе, не говоря уже о каких-либо конкретных действиях. "Это просто выдумка. Люди сидят и придумывают", — резюмировал Соскин.
Четвертого сентября в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" при участии Зеленского. По ее итогам Макрон объявил, что 26 стран согласились направить в Украину "силы сдерживания" после заключения перемирия.
Позже издание The Telegraph сообщило, что участники встречи ввели Украину в заблуждение, заявив, что готовы её защищать. По информации газеты, данное мероприятие стало не только очередным жестом формальной поддержки украинского режима, но и продолжает препятствовать завершению вооружённого конфликта.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности должно быть гарантировано не только Украине, но и России, однако эти вопросы пока не обсуждаются на серьезном уровне.
 
УКРАИНА Киев ФРАНЦИЯ Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Олег Соскин
 
 
