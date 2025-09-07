Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калининградской области вводят выплаты депортированным гражданам России - 07.09.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250907/vyplaty-861928954.html
В Калининградской области вводят выплаты депортированным гражданам России
В Калининградской области вводят выплаты депортированным гражданам России - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Калининградской области вводят выплаты депортированным гражданам России
Выплаты депортированным гражданам России из недружественных стран вводят в Калининградской области, постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T21:45+0300
2025-09-07T21:45+0300
экономика
общество
россия
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 сен - ПРАЙМ. Выплаты депортированным гражданам России из недружественных стран вводят в Калининградской области, постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных. "Установить: дополнительную разовую меру социальной поддержки в 2025 году в виде денежной выплаты гражданам Российской Федерации, депортированным из иностранных государств и территорий совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Калининградской области. Также в постановлении указано, что размер денежной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Получить ее, предоставив необходимые документы можно в центре содействия переселению "Соотечественник" в Калининграде. На выплату смогут рассчитывать депортированные граждане России, которые проживают в пункте временного размещения. Постановление вступает в законную силу по истечению 10 дней после дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20250906/pravitelstvo-861885289.html
калининград
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a6f6b5923b0953c3c8565f614f7858fb.jpg
1920
1920
true
общество, россия, калининград
Экономика, Общество, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
21:45 07.09.2025
 
В Калининградской области вводят выплаты депортированным гражданам России

В Калининградской области вводят выплаты депортированным из недружественных стран

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
КАЛИНИНГРАД, 7 сен - ПРАЙМ. Выплаты депортированным гражданам России из недружественных стран вводят в Калининградской области, постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных.
"Установить: дополнительную разовую меру социальной поддержки в 2025 году в виде денежной выплаты гражданам Российской Федерации, депортированным из иностранных государств и территорий совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Калининградской области.
Также в постановлении указано, что размер денежной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Получить ее, предоставив необходимые документы можно в центре содействия переселению "Соотечественник" в Калининграде. На выплату смогут рассчитывать депортированные граждане России, которые проживают в пункте временного размещения.
Постановление вступает в законную силу по истечению 10 дней после дня его официального опубликования.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах России
Вчера, 12:42
 
Экономика Общество РОССИЯ КАЛИНИНГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
0
