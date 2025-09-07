https://1prime.ru/20250907/vyplaty-861928954.html

В Калининградской области вводят выплаты депортированным гражданам России

КАЛИНИНГРАД, 7 сен - ПРАЙМ. Выплаты депортированным гражданам России из недружественных стран вводят в Калининградской области, постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных. "Установить: дополнительную разовую меру социальной поддержки в 2025 году в виде денежной выплаты гражданам Российской Федерации, депортированным из иностранных государств и территорий совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Калининградской области. Также в постановлении указано, что размер денежной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Получить ее, предоставив необходимые документы можно в центре содействия переселению "Соотечественник" в Калининграде. На выплату смогут рассчитывать депортированные граждане России, которые проживают в пункте временного размещения. Постановление вступает в законную силу по истечению 10 дней после дня его официального опубликования.

