Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму*, пишут СМИ - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250907/vzyatka-861933214.html
Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму*, пишут СМИ
Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму*, пишут СМИ - 07.09.2025, ПРАЙМ
Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму*, пишут СМИ
Турецкая газета Aydinlik сообщила о получении видеозаписи, на которой, как утверждает издание, глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о передаче... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T23:58+0300
2025-09-07T23:58+0300
вооружения
общество
мировая экономика
сша
украина
линдси грэм
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
АНКАРА, 8 сен — ПРАЙМ. Турецкая газета Aydinlik сообщила о получении видеозаписи, на которой, как утверждает издание, глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о передаче денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений. Газета, публикуя видео, отдельно подчеркивает, что в настоящий момент подлинность видеозаписи не подтверждена независимой экспертизой. По данным издания, в распоряжение редакции попала эксклюзивная видеозапись разговора между начальником украинского Генштаба Александром Сырским и Ермаком. На видео обсуждаются как дефицит боеприпасов на фронте, так и участие в украинских делах "ястреба" американской политики Линдси Грэма* и ряда других фигур. "Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идёт о киевской сети лоббирования через взятки в США, заявлении Ермака о выплате денег сенатору за продвижение частных интересов и о том, что двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику", — пишет Aydinlik. Издание напомнило, что сенатор Линдси Грэм является одним из наиболее активных сторонников жёсткой антироссийской линии в США. В частности, перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске он внес законопроект о введении 500-процентных тарифов для стран, сотрудничающих с Россией, заявив тогда: "Мы даём президенту Трампу кувалду". Кроме того, в ходе беседы всплывают ещё два имени — "Ренат" и "Беня". По версии газеты, речь может идти о бизнесмене Ренате Ахметове и премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250907/zayavlenie-861932522.html
https://1prime.ru/20250907/konflikt-861932663.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, линдси грэм, дональд трамп
Вооружения, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Линдси Грэм, Дональд Трамп
23:58 07.09.2025
 
Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму*, пишут СМИ

Aydinlik: Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору Грэму в обмен на поставки оружия

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Доллары: старые, новые и юани. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 8 сен — ПРАЙМ. Турецкая газета Aydinlik сообщила о получении видеозаписи, на которой, как утверждает издание, глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорит о передаче денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений.
Газета, публикуя видео, отдельно подчеркивает, что в настоящий момент подлинность видеозаписи не подтверждена независимой экспертизой.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
"Предательство": в ЕС резко отреагировали на новую выходку Киева
Вчера, 23:32
По данным издания, в распоряжение редакции попала эксклюзивная видеозапись разговора между начальником украинского Генштаба Александром Сырским и Ермаком. На видео обсуждаются как дефицит боеприпасов на фронте, так и участие в украинских делах "ястреба" американской политики Линдси Грэма* и ряда других фигур.
"Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идёт о киевской сети лоббирования через взятки в США, заявлении Ермака о выплате денег сенатору за продвижение частных интересов и о том, что двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику", — пишет Aydinlik.
Издание напомнило, что сенатор Линдси Грэм является одним из наиболее активных сторонников жёсткой антироссийской линии в США. В частности, перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске он внес законопроект о введении 500-процентных тарифов для стран, сотрудничающих с Россией, заявив тогда: "Мы даём президенту Трампу кувалду".
Кроме того, в ходе беседы всплывают ещё два имени — "Ренат" и "Беня". По версии газеты, речь может идти о бизнесмене Ренате Ахметове и премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Флаг США
"Становится очевидным": в США сделали заявление о конфликте на Украине
Вчера, 23:41
 
ВооруженияОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАЛиндси ГрэмДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала