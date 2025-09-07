Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Японии решил уйти с поста председателя правящей партии - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/yaponiya-861905646.html
Премьер Японии решил уйти с поста председателя правящей партии
Премьер Японии решил уйти с поста председателя правящей партии - 07.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Японии решил уйти с поста председателя правящей партии
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии с целью недопущения ее раскола, передает... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T09:41+0300
2025-09-07T10:17+0300
мировая экономика
япония
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 7 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии с целью недопущения ее раскола, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.Восьмого сентября истекает срок, когда парламентарии от партии должны выразить свое мнение в поддержку или же против проведения досрочных выборов председателя ЛДП. В этот же день должно было пройти заседание специальной комиссии, которая бы рассмотрела мнения парламентариев и глав региональных отделений и вынесла бы соответствующее решение.Согласно проведенным телеканалом опросам среди 295 депутатов от ЛДП, по меньшей мере 130 парламентариев выступили за проведение досрочных выборов председателя партии. Кроме этого, не менее 18 региональных отделений из 47 также поддержали проведение досрочных выборов.Призывы к выбору нового главы партии звучат и среди тяжеловесов внутри ЛДП. Так, за досрочные выборы высказались, в частности, бывший премьер-министр Японии и высший советник Либерально-демократической партии Таро Асо, министр юстиции Кэйсукэ Судзуки и министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.Как ожидается, премьер-министр Сигэру Исиба соберет пресс-конференцию в 18.00 воскресенья по японскому времени (12.00 мск).Как сообщали ранее японские СМИ, если проведение досрочных выборов председателя будет одобрено, они могут пройти уже 4 октября.Таким образом, в Японии спустя примерно год может смениться премьер.
https://1prime.ru/20250905/itv-861855788.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, в мире
Мировая экономика, ЯПОНИЯ, В мире
09:41 07.09.2025 (обновлено: 10:17 07.09.2025)
 
Премьер Японии решил уйти с поста председателя правящей партии

NHK: премьер Японии Исиба покинет пост председателя правящей партии

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Флаг Японии. Архивное фото
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 7 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии с целью недопущения ее раскола, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
Восьмого сентября истекает срок, когда парламентарии от партии должны выразить свое мнение в поддержку или же против проведения досрочных выборов председателя ЛДП. В этот же день должно было пройти заседание специальной комиссии, которая бы рассмотрела мнения парламентариев и глав региональных отделений и вынесла бы соответствующее решение.
Согласно проведенным телеканалом опросам среди 295 депутатов от ЛДП, по меньшей мере 130 парламентариев выступили за проведение досрочных выборов председателя партии. Кроме этого, не менее 18 региональных отделений из 47 также поддержали проведение досрочных выборов.
Призывы к выбору нового главы партии звучат и среди тяжеловесов внутри ЛДП. Так, за досрочные выборы высказались, в частности, бывший премьер-министр Японии и высший советник Либерально-демократической партии Таро Асо, министр юстиции Кэйсукэ Судзуки и министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.
Как ожидается, премьер-министр Сигэру Исиба соберет пресс-конференцию в 18.00 воскресенья по японскому времени (12.00 мск).
Как сообщали ранее японские СМИ, если проведение досрочных выборов председателя будет одобрено, они могут пройти уже 4 октября.
Таким образом, в Японии спустя примерно год может смениться премьер.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Вице-премьер Британии Рэйнер ушла в отставку после налогового скандала
5 сентября, 15:43
 
Мировая экономикаЯПОНИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала