Премьер Японии решил уйти с поста председателя правящей партии

ТОКИО, 7 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии с целью недопущения ее раскола, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.Восьмого сентября истекает срок, когда парламентарии от партии должны выразить свое мнение в поддержку или же против проведения досрочных выборов председателя ЛДП. В этот же день должно было пройти заседание специальной комиссии, которая бы рассмотрела мнения парламентариев и глав региональных отделений и вынесла бы соответствующее решение.Согласно проведенным телеканалом опросам среди 295 депутатов от ЛДП, по меньшей мере 130 парламентариев выступили за проведение досрочных выборов председателя партии. Кроме этого, не менее 18 региональных отделений из 47 также поддержали проведение досрочных выборов.Призывы к выбору нового главы партии звучат и среди тяжеловесов внутри ЛДП. Так, за досрочные выборы высказались, в частности, бывший премьер-министр Японии и высший советник Либерально-демократической партии Таро Асо, министр юстиции Кэйсукэ Судзуки и министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.Как ожидается, премьер-министр Сигэру Исиба соберет пресс-конференцию в 18.00 воскресенья по японскому времени (12.00 мск).Как сообщали ранее японские СМИ, если проведение досрочных выборов председателя будет одобрено, они могут пройти уже 4 октября.Таким образом, в Японии спустя примерно год может смениться премьер.
