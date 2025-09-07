Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московские ярмарки летом посетили четыре миллиона человек
Около 5,5 тысячи тонн продукции приобрели посетители московских ярмарок летом, наибольшим спросом у москвичей пользовались свежие овощи и фрукты - их доля... | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Около 5,5 тысячи тонн продукции приобрели посетители московских ярмарок летом, наибольшим спросом у москвичей пользовались свежие овощи и фрукты - их доля составила более 80% от всего объема продаж, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За лето ярмарки Москвы посетили четыре миллиона человек, которые приобрели почти 5,5 тысячи тонн фермерской продукции. Наибольшим спросом пользовались свежие овощи и фрукты - их доля составила более 80 процентов от всего объема продаж. Востребованными стали также мясная, молочная и рыбная продукция, а еще бакалея, особенно мед и сладости", - говорится в сообщении. Отмечается, что для локальных производителей ярмарки - возможность выйти на столичный рынок без значительных затрат на аренду. Кроме того, участие для фермеров бесплатное: город предоставляет торговые места и оборудование, а также обеспечивает поток покупателей, перед продажей всю продукцию обязательно проверяют специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы.
09:37 07.09.2025
 
Московские ярмарки летом посетили четыре миллиона человек

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Фермерская продукция. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Около 5,5 тысячи тонн продукции приобрели посетители московских ярмарок летом, наибольшим спросом у москвичей пользовались свежие овощи и фрукты - их доля составила более 80% от всего объема продаж, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За лето ярмарки Москвы посетили четыре миллиона человек, которые приобрели почти 5,5 тысячи тонн фермерской продукции. Наибольшим спросом пользовались свежие овощи и фрукты - их доля составила более 80 процентов от всего объема продаж. Востребованными стали также мясная, молочная и рыбная продукция, а еще бакалея, особенно мед и сладости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для локальных производителей ярмарки - возможность выйти на столичный рынок без значительных затрат на аренду. Кроме того, участие для фермеров бесплатное: город предоставляет торговые места и оборудование, а также обеспечивает поток покупателей, перед продажей всю продукцию обязательно проверяют специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы.
Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня
Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня
29 июня, 10:03
 
