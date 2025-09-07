https://1prime.ru/20250907/yarmarki-861905445.html
Московские ярмарки летом посетили четыре миллиона человек
Московские ярмарки летом посетили четыре миллиона человек
2025-09-07T09:37+0300
экономика
бизнес
россия
москва
торговля
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Около 5,5 тысячи тонн продукции приобрели посетители московских ярмарок летом, наибольшим спросом у москвичей пользовались свежие овощи и фрукты - их доля составила более 80% от всего объема продаж, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За лето ярмарки Москвы посетили четыре миллиона человек, которые приобрели почти 5,5 тысячи тонн фермерской продукции. Наибольшим спросом пользовались свежие овощи и фрукты - их доля составила более 80 процентов от всего объема продаж. Востребованными стали также мясная, молочная и рыбная продукция, а еще бакалея, особенно мед и сладости", - говорится в сообщении. Отмечается, что для локальных производителей ярмарки - возможность выйти на столичный рынок без значительных затрат на аренду. Кроме того, участие для фермеров бесплатное: город предоставляет торговые места и оборудование, а также обеспечивает поток покупателей, перед продажей всю продукцию обязательно проверяют специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы.
москва
Московские ярмарки летом посетили четыре миллиона человек
