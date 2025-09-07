https://1prime.ru/20250907/zapad-861917036.html
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада
Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:09+0300
2025-09-07T16:09+0300
2025-09-07T16:09+0300
политика
запад
россия
глобальный юг
сша
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
шос
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с "империалистическими привычками", утверждается в публикации издания Junge Welt."Непредсказуемость политики Запада — не только признак потери господства, но и выражает империалистическую привычку: к странам и народам, которые сейчас называют "Глобальным Югом", международное право, возникающее в современной Европе, никогда не применялось, не говоря уже о правах человека", — отмечается в материале.Вместе с тем в статье напоминается, что недавно президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанную на саммите ШОС в Китае, и выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты "потеряли Индию и Россию". При этом в публикации подчеркивается, что "равноправные и стабильные партнерские отношения с такими странами были бы для Запада совершенно новой практикой". Недавно Трамп сделал заявление о том, что был бы рад видеть лидеров России и Китая на саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
https://1prime.ru/20250904/es-861801781.html
запад
сша
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, россия, глобальный юг, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, шос, нарендра моди, китай, индия
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, Глобальный Юг, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Нарендра Моди, КИТАЙ, ИНДИЯ
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада
JW: Запад до сих пор уверен, что у России нет интересов в сфере безопасности
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ.
Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с "империалистическими привычками", утверждается в публикации издания Junge Welt
.
"Непредсказуемость политики Запада — не только признак потери господства, но и выражает империалистическую привычку: к странам и народам, которые сейчас называют "Глобальным Югом", международное право, возникающее в современной Европе, никогда не применялось, не говоря уже о правах человека", — отмечается в материале.
Вместе с тем в статье напоминается, что недавно президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанную на саммите ШОС в Китае, и выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты "потеряли Индию и Россию". При этом в публикации подчеркивается, что "равноправные и стабильные партнерские отношения с такими странами были бы для Запада совершенно новой практикой".
Недавно Трамп сделал заявление о том, что был бы рад видеть лидеров России и Китая на саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины