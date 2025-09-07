https://1prime.ru/20250907/zapad-861917036.html

"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада

"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада - 07.09.2025, ПРАЙМ

"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада

Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T16:09+0300

2025-09-07T16:09+0300

2025-09-07T16:09+0300

политика

запад

россия

глобальный юг

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

шос

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с "империалистическими привычками", утверждается в публикации издания Junge Welt."Непредсказуемость политики Запада — не только признак потери господства, но и выражает империалистическую привычку: к странам и народам, которые сейчас называют "Глобальным Югом", международное право, возникающее в современной Европе, никогда не применялось, не говоря уже о правах человека", — отмечается в материале.Вместе с тем в статье напоминается, что недавно президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанную на саммите ШОС в Китае, и выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты "потеряли Индию и Россию". При этом в публикации подчеркивается, что "равноправные и стабильные партнерские отношения с такими странами были бы для Запада совершенно новой практикой". Недавно Трамп сделал заявление о том, что был бы рад видеть лидеров России и Китая на саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.

https://1prime.ru/20250904/es-861801781.html

запад

сша

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, россия, глобальный юг, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, шос, нарендра моди, китай, индия