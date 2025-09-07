Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада - 07.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада
политика
запад
россия
глобальный юг
сша
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
шос
нарендра моди
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с "империалистическими привычками", утверждается в публикации издания Junge Welt."Непредсказуемость политики Запада — не только признак потери господства, но и выражает империалистическую привычку: к странам и народам, которые сейчас называют "Глобальным Югом", международное право, возникающее в современной Европе, никогда не применялось, не говоря уже о правах человека", — отмечается в материале.Вместе с тем в статье напоминается, что недавно президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанную на саммите ШОС в Китае, и выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты "потеряли Индию и Россию". При этом в публикации подчеркивается, что "равноправные и стабильные партнерские отношения с такими странами были бы для Запада совершенно новой практикой". Недавно Трамп сделал заявление о том, что был бы рад видеть лидеров России и Китая на саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
запад
сша
китай
индия
запад, россия, глобальный юг, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, шос, нарендра моди, китай, индия
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, Глобальный Юг, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Нарендра Моди, КИТАЙ, ИНДИЯ
"Не только утрата господства". Названа причина непредсказуемости Запада

JW: Запад до сих пор уверен, что у России нет интересов в сфере безопасности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны проводят непредсказуемую политику в отношении остального мира из-за того, что теряют свое господство, но все еще не простились с "империалистическими привычками", утверждается в публикации издания Junge Welt.
"Непредсказуемость политики Запада — не только признак потери господства, но и выражает империалистическую привычку: к странам и народам, которые сейчас называют "Глобальным Югом", международное право, возникающее в современной Европе, никогда не применялось, не говоря уже о правах человека", — отмечается в материале.
Вместе с тем в статье напоминается, что недавно президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанную на саммите ШОС в Китае, и выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты "потеряли Индию и Россию". При этом в публикации подчеркивается, что "равноправные и стабильные партнерские отношения с такими странами были бы для Запада совершенно новой практикой".
Недавно Трамп сделал заявление о том, что был бы рад видеть лидеров России и Китая на саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, и готов обсудить этот вопрос, если Москва и Пекин проявят интерес.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
"Доведет до беды". На Западе поставили ЕС на место из-за Украины
ПолитикаЗАПАДРОССИЯГлобальный ЮгСШАДональд ТрампВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОСНарендра МодиКИТАЙИНДИЯ
 
 
