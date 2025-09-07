Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250907/zapad-861922207.html
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире
Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:18+0300
2025-09-07T18:18+0300
политика
запад
сша
многополярный мир
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Правила игры в многополярном мире сильно отличаются от правил биполярного или однополярного миров. Неспособность Запада принять многополярные реалии приводит к катастрофе", - отметил он.Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС подчеркнул, что мировое сообщество должно стремиться к многополярности, где все государства на международной арене имеют равные права. Он заявил, что однополярный мир должен остаться в прошлом, что будет выгодно для народов тех стран, чьи лидеры все еще поддерживают эту устаревшую модель.
https://1prime.ru/20250905/putin-861835312.html
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, сша, многополярный мир, экспертное мнение
Политика, ЗАПАД, США, многополярный мир, экспертное мнение
18:18 07.09.2025
 
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире

Миршаймер: не принимая многополярный мир, Запад может столкнуться с катастрофой

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Правила игры в многополярном мире сильно отличаются от правил биполярного или однополярного миров. Неспособность Запада принять многополярные реалии приводит к катастрофе", - отметил он.
Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС подчеркнул, что мировое сообщество должно стремиться к многополярности, где все государства на международной арене имеют равные права. Он заявил, что однополярный мир должен остаться в прошлом, что будет выгодно для народов тех стран, чьи лидеры все еще поддерживают эту устаревшую модель.
Президент РФ В.Путин принимает участие в работе первого Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Мир в будущем будет многополярным, заявил Путин
5 сентября, 10:19
 
ПолитикаЗАПАДСШАмногополярный мирэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала