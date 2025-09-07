https://1prime.ru/20250907/zapad-861922207.html

"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире

Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета | 07.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Правила игры в многополярном мире сильно отличаются от правил биполярного или однополярного миров. Неспособность Запада принять многополярные реалии приводит к катастрофе", - отметил он.Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС подчеркнул, что мировое сообщество должно стремиться к многополярности, где все государства на международной арене имеют равные права. Он заявил, что однополярный мир должен остаться в прошлом, что будет выгодно для народов тех стран, чьи лидеры все еще поддерживают эту устаревшую модель.

