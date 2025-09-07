https://1prime.ru/20250907/zapad-861922207.html
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире
Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:18+0300
2025-09-07T18:18+0300
2025-09-07T18:18+0300
политика
запад
сша
многополярный мир
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Западные страны рискуют столкнуться с катастрофой, если не адаптируются к многополярному миру, заявил в интервью Гленну Дизену профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. "Правила игры в многополярном мире сильно отличаются от правил биполярного или однополярного миров. Неспособность Запада принять многополярные реалии приводит к катастрофе", - отметил он.Президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС подчеркнул, что мировое сообщество должно стремиться к многополярности, где все государства на международной арене имеют равные права. Он заявил, что однополярный мир должен остаться в прошлом, что будет выгодно для народов тех стран, чьи лидеры все еще поддерживают эту устаревшую модель.
https://1prime.ru/20250905/putin-861835312.html
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, сша, многополярный мир, экспертное мнение
Политика, ЗАПАД, США, многополярный мир, экспертное мнение
"Неспособность". В США объяснили, что ожидает Запад в многополярном мире
Миршаймер: не принимая многополярный мир, Запад может столкнуться с катастрофой