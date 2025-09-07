Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/zelenskiy-861900542.html
В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву
В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву - 07.09.2025, ПРАЙМ
В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву
В статье немецкого журнала Handelsblatt высказывается мнение, что приезд Владимира Зеленского в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T07:16+0300
2025-09-07T07:16+0300
россия
москва
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости. В статье немецкого журнала Handelsblatt высказывается мнение, что приезд Владимира Зеленского в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным предоставит России преимущество."Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля", — говорится в материале.Во время общения с прессой после визита в Китай в среду Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к личной встрече, он может приехать в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины и подчеркнул, что полномочия Зеленского как президента уже истекли. Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов встретиться "в любом формате".Президент США Дональд Трамп ранее упоминал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, с возможностью последующего проведения трехсторонних переговоров с его участием. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре лидеры России и США выразили поддержку идее прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Было предложено рассмотреть возможность представления более высокопоставленных лиц с обеих сторон для участия в обсуждениях.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, если обсуждение будет касаться действительно важных тем на уровне президентов. Он подчеркнул, что встреча с украинским лидером только ради возможности последнего получить дополнительное внимание прессы является нецелесообразной. Путин не намерен встречаться с Зеленским просто для подтверждения его легитимности.
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, handelsblatt
РОССИЯ, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Handelsblatt
07:16 07.09.2025
 
В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву

Handelsblatt: переговоры Путина с Зеленским в Москве укрепят позиции России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости. В статье немецкого журнала Handelsblatt высказывается мнение, что приезд Владимира Зеленского в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным предоставит России преимущество.
"Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля", — говорится в материале.
Во время общения с прессой после визита в Китай в среду Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к личной встрече, он может приехать в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины и подчеркнул, что полномочия Зеленского как президента уже истекли. Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Президент США Дональд Трамп ранее упоминал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, с возможностью последующего проведения трехсторонних переговоров с его участием. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре лидеры России и США выразили поддержку идее прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Было предложено рассмотреть возможность представления более высокопоставленных лиц с обеих сторон для участия в обсуждениях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, если обсуждение будет касаться действительно важных тем на уровне президентов. Он подчеркнул, что встреча с украинским лидером только ради возможности последнего получить дополнительное внимание прессы является нецелесообразной. Путин не намерен встречаться с Зеленским просто для подтверждения его легитимности.
 
РОССИЯМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала