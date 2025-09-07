В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву
Handelsblatt: переговоры Путина с Зеленским в Москве укрепят позиции России
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости. В статье немецкого журнала Handelsblatt высказывается мнение, что приезд Владимира Зеленского в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным предоставит России преимущество.
"Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля", — говорится в материале.
Во время общения с прессой после визита в Китай в среду Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к личной встрече, он может приехать в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины и подчеркнул, что полномочия Зеленского как президента уже истекли. Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов встретиться "в любом формате".
Президент США Дональд Трамп ранее упоминал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, с возможностью последующего проведения трехсторонних переговоров с его участием. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре лидеры России и США выразили поддержку идее прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Было предложено рассмотреть возможность представления более высокопоставленных лиц с обеих сторон для участия в обсуждениях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, если обсуждение будет касаться действительно важных тем на уровне президентов. Он подчеркнул, что встреча с украинским лидером только ради возможности последнего получить дополнительное внимание прессы является нецелесообразной. Путин не намерен встречаться с Зеленским просто для подтверждения его легитимности.