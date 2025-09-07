https://1prime.ru/20250907/zelenskiy-861900542.html

В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву

В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву - 07.09.2025, ПРАЙМ

В ФРГ объяснили, чем обернется для Зеленского визит в Москву

В статье немецкого журнала Handelsblatt высказывается мнение, что приезд Владимира Зеленского в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T07:16+0300

2025-09-07T07:16+0300

2025-09-07T07:16+0300

россия

москва

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

handelsblatt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости. В статье немецкого журнала Handelsblatt высказывается мнение, что приезд Владимира Зеленского в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным предоставит России преимущество."Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля", — говорится в материале.Во время общения с прессой после визита в Китай в среду Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к личной встрече, он может приехать в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины и подчеркнул, что полномочия Зеленского как президента уже истекли. Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, ссылаясь в интервью телеканалу ABC на невозможность приехать в российскую столицу. Однако он заявил, что готов встретиться "в любом формате".Президент США Дональд Трамп ранее упоминал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, с возможностью последующего проведения трехсторонних переговоров с его участием. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре лидеры России и США выразили поддержку идее прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Было предложено рассмотреть возможность представления более высокопоставленных лиц с обеих сторон для участия в обсуждениях.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, если обсуждение будет касаться действительно важных тем на уровне президентов. Он подчеркнул, что встреча с украинским лидером только ради возможности последнего получить дополнительное внимание прессы является нецелесообразной. Путин не намерен встречаться с Зеленским просто для подтверждения его легитимности.

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, handelsblatt