https://1prime.ru/20250907/zelenskiy-861929576.html
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T21:50+0300
2025-09-07T21:50+0300
2025-09-07T21:50+0300
политика
украина
всу
атака
владимир зеленский
поставки
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа в кратчайшие сроки приведет к падению режима Владимира Зеленского.Так он прокомментировал сообщение о новом ударе Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба"."Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — заявил Кошкович.При этом он подчеркнул, что быстрая смена власти на Украине минимизирует страдания ее граждан, а поставки могут быть в короткие сроки возобновлены. Ранее в воскресенье командующий БПЛА Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские войска якобы нанесли повреждение перекачивающей станции в Брянской области. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что недавняя атака Украины не повлияла на работу нефтепровода "Дружба" и транспортировку нефти из России в Венгрию.
https://1prime.ru/20250907/slovakiya-861915754.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, атака, владимир зеленский, поставки, петер сийярто
Политика, УКРАИНА, ВСУ, атака, Владимир Зеленский, поставки, Петер Сийярто
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского
Кошкович: без поставок из Венгрии и Словакии власть на Украине ждет крах
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х
, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа в кратчайшие сроки приведет к падению режима Владимира Зеленского.
Так он прокомментировал сообщение о новом ударе Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба".
"Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — заявил Кошкович.
При этом он подчеркнул, что быстрая смена власти на Украине минимизирует страдания ее граждан, а поставки могут быть в короткие сроки возобновлены.
Ранее в воскресенье командующий БПЛА Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские войска якобы нанесли повреждение перекачивающей станции в Брянской области. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что недавняя атака Украины не повлияла на работу нефтепровода "Дружба" и транспортировку нефти из России в Венгрию.
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"