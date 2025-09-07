https://1prime.ru/20250907/zelenskiy-861929576.html

"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского

"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского - 07.09.2025, ПРАЙМ

"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T21:50+0300

2025-09-07T21:50+0300

2025-09-07T21:50+0300

политика

украина

всу

атака

владимир зеленский

поставки

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа в кратчайшие сроки приведет к падению режима Владимира Зеленского.Так он прокомментировал сообщение о новом ударе Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба"."Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — заявил Кошкович.При этом он подчеркнул, что быстрая смена власти на Украине минимизирует страдания ее граждан, а поставки могут быть в короткие сроки возобновлены. Ранее в воскресенье командующий БПЛА Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские войска якобы нанесли повреждение перекачивающей станции в Брянской области. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что недавняя атака Украины не повлияла на работу нефтепровода "Дружба" и транспортировку нефти из России в Венгрию.

https://1prime.ru/20250907/slovakiya-861915754.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, атака, владимир зеленский, поставки, петер сийярто