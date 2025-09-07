Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250907/zelenskiy-861929576.html
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T21:50+0300
2025-09-07T21:50+0300
политика
украина
всу
атака
владимир зеленский
поставки
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа в кратчайшие сроки приведет к падению режима Владимира Зеленского.Так он прокомментировал сообщение о новом ударе Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба"."Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — заявил Кошкович.При этом он подчеркнул, что быстрая смена власти на Украине минимизирует страдания ее граждан, а поставки могут быть в короткие сроки возобновлены. Ранее в воскресенье командующий БПЛА Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские войска якобы нанесли повреждение перекачивающей станции в Брянской области. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что недавняя атака Украины не повлияла на работу нефтепровода "Дружба" и транспортировку нефти из России в Венгрию.
https://1prime.ru/20250907/slovakiya-861915754.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, атака, владимир зеленский, поставки, петер сийярто
Политика, УКРАИНА, ВСУ, атака, Владимир Зеленский, поставки, Петер Сийярто
21:50 07.09.2025
 
"Страдания к минимуму". В ЕС предложили быстрый способ смещения Зеленского

Кошкович: без поставок из Венгрии и Словакии власть на Украине ждет крах

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в социальной сети Х, что прекращение Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа в кратчайшие сроки приведет к падению режима Владимира Зеленского.
Так он прокомментировал сообщение о новом ударе Вооруженных сил Украины по нефтепроводу "Дружба".
"Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — заявил Кошкович.
При этом он подчеркнул, что быстрая смена власти на Украине минимизирует страдания ее граждан, а поставки могут быть в короткие сроки возобновлены.
Ранее в воскресенье командующий БПЛА Вооруженных сил Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские войска якобы нанесли повреждение перекачивающей станции в Брянской области. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что недавняя атака Украины не повлияла на работу нефтепровода "Дружба" и транспортировку нефти из России в Венгрию.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Словакии рассказали о поставках нефти после новой атаки на "Дружбу"
15:33
 
ПолитикаУКРАИНАВСУатакаВладимир ЗеленскийпоставкиПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала