https://1prime.ru/20250907/zelenskiy-861932918.html
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной после слов Зеленского о Путине
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной после слов Зеленского о Путине - 07.09.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной после слов Зеленского о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высказал мнение, что из-за отказа Владимира Зеленского принять предложение президента России Владимира Путина приехать | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T23:47+0300
2025-09-07T23:47+0300
2025-09-07T23:48+0300
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высказал мнение, что из-за отказа Владимира Зеленского принять предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву положение Украины может значительно ухудшиться. "Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днем становится все меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно", — написал он.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. В пятницу на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.
https://1prime.ru/20250907/zayavlenie-861932522.html
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, владимир зеленский, владимир путин
УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной после слов Зеленского о Путине
Боуз: отказ Зеленского от предложения Путина еще больше ослабит положение Украины