Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высказал мнение, что из-за отказа Владимира Зеленского принять предложение президента России Владимира Путина приехать | 07.09.2025

МОСКВА, 7 cен — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высказал мнение, что из-за отказа Владимира Зеленского принять предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву положение Украины может значительно ухудшиться. "Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днем становится все меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно", — написал он.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. В пятницу на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.

