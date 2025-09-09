https://1prime.ru/20250909/aeroport-862003218.html
Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли из-за протестов
2025-09-09T11:44+0300
2025-09-09T11:44+0300
2025-09-09T11:44+0300
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт из-за протестов, все рейсы отменены, сообщает местный портал портал Nepal Press. "Аэропорт был закрыт, поскольку международные рейсы, которые должны были приземлиться в аэропорту, отказались приземляться. Рейсы из международного аэропорта Трибхуван в различные страны мира также были приостановлены", - сообщает портал. По словам начальника службы безопасности аэропорта Сомендрасингха Ратора, внутренние рейсы были также приостановлены с утра из-за отсутствия пассажиров. Из-за беспорядков в Катманду рейсы, прибывающие в Катманду из разных стран, приземлились в различных аэропортах Индии. Некоторые рейсы вернулись в пункты вылета.
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт из-за протестов, все рейсы отменены, сообщает местный портал портал Nepal Press.
"Аэропорт был закрыт, поскольку международные рейсы, которые должны были приземлиться в аэропорту, отказались приземляться. Рейсы из международного аэропорта Трибхуван в различные страны мира также были приостановлены", - сообщает портал.
По словам начальника службы безопасности аэропорта Сомендрасингха Ратора, внутренние рейсы были также приостановлены с утра из-за отсутствия пассажиров.
Из-за беспорядков в Катманду рейсы, прибывающие в Катманду из разных стран, приземлились в различных аэропортах Индии. Некоторые рейсы вернулись в пункты вылета.
