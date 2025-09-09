Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли из-за протестов - 09.09.2025
Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли из-за протестов
2025-09-09T11:44+0300
2025-09-09T11:44+0300
политика
непал
общество
протесты
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт из-за протестов, все рейсы отменены, сообщает местный портал портал Nepal Press. "Аэропорт был закрыт, поскольку международные рейсы, которые должны были приземлиться в аэропорту, отказались приземляться. Рейсы из международного аэропорта Трибхуван в различные страны мира также были приостановлены", - сообщает портал. По словам начальника службы безопасности аэропорта Сомендрасингха Ратора, внутренние рейсы были также приостановлены с утра из-за отсутствия пассажиров. Из-за беспорядков в Катманду рейсы, прибывающие в Катманду из разных стран, приземлились в различных аэропортах Индии. Некоторые рейсы вернулись в пункты вылета.
непал
непал, общество , протесты
Политика, НЕПАЛ, Общество , протесты
11:44 09.09.2025
 
Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли из-за протестов

Nepal Press: аэропорт в Катманду закрыт из-за протестов, все рейсы отменены

© РИА Новости . Сунил ПрадханКатманду, Непал
Катманду, Непал - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сунил Прадхан
ДЖАКАРТА, 9 сен - ПРАЙМ. Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт из-за протестов, все рейсы отменены, сообщает местный портал портал Nepal Press.
"Аэропорт был закрыт, поскольку международные рейсы, которые должны были приземлиться в аэропорту, отказались приземляться. Рейсы из международного аэропорта Трибхуван в различные страны мира также были приостановлены", - сообщает портал.
По словам начальника службы безопасности аэропорта Сомендрасингха Ратора, внутренние рейсы были также приостановлены с утра из-за отсутствия пассажиров.
Из-за беспорядков в Катманду рейсы, прибывающие в Катманду из разных стран, приземлились в различных аэропортах Индии. Некоторые рейсы вернулись в пункты вылета.
Зарубежные страны. Непал - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Правительство Непала сняло запрет на работу соцсетей
09:06
 
ПолитикаНЕПАЛОбществопротесты
 
 
