ООН просит собрать средства на помощь пострадавшим в Афганистане

ООН просит собрать средства на помощь пострадавшим в Афганистане

ЖЕНЕВА, 9 сен – ПРАЙМ. ООН просит международное сообщество собрать 139,6 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясения на востоке Афганистана, говорится в пресс-релизе всемирной организации. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали. "Организация Объединенных Наций сегодня запустила четырехмесячный план экстренного реагирования на сумму 139,6 миллиона долларов для Афганистана, чтобы гуманитарные организации смогли помочь 457 тысячам человек, которых на прошлой неделе затронуло разрушительное землетрясение в восточном регионе", - говорится в пресс-релизе организации. Координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте сообщил, что помощь пострадавшим – это "гонка на время", потому что приближается зима и холодная погода. "Пришел момент, когда международное сообщество должно потратиться из солидарности с народом, который уже перенес столько страданий", - приводятся в документе слова Ратватте. Финансирование будет направлено на гуманитарную помощь. ООН и ее партнеры уже доставляют в регион питание, теплую одежду, одеяла и палатки. "Ресурсы позволят гуманитарным организациям быстро нарастить темп операций в преддверии холодов в затронутых (землетрясением - ред.) высокогорных районах", - говорится в сообщении.

