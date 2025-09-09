Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская компания поставит в Минск аккумуляторы для электробусов
2025-09-09T14:04+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Отечественный разработчик и производитель аккумуляторных систем для электротранспорта "Системы автономной энергии" (САЭ, входит в группу компаний "Итэлма") начал поставки своей продукции для электробусов Минска, всего по контракту будет поставлено 44 комплекта систем, сообщили в компании. "Компания "Системы автономной энергии" (САЭ), ведущий российский разработчик и производитель аккумуляторных систем для электротранспорта, и белорусский "БКМ Холдинг" ("Белкоммунмаш") устанавливают сотрудничество в области экологичного городского транспорта. В рамках нового контракта САЭ начала поставки современных аккумуляторных систем для электробусов Минска", - говорится в сообщении. Уточняется, что первые аккумуляторные системы были отправлены заказчику еще в августе, а в целом контракт включает поставку 44 комплектов. По договору о сотрудничестве на электробусах Vitovt Max Electro 2 в Минске будут устанавливаться российские аккумуляторные комплекты САЭ-БКМ, в которые входят батареи "ДЗЕТА-532" емкостью 428 кВт.ч, а также литий-ионные блоки 61,2 кВт.ч, блок удаленного мониторинга САЭ-Remote, блок высоковольтной коммутации и огнезащитные полотна для модулей. "Сотрудничество с крупными белорусскими производителями – важная часть нашей стратегии. Новый совместный проект с "БКМ Холдинг" заключается не только в поставке аккумуляторных систем, но и обмене компетенциями, что в будущем позволит производить аналогичный продукт по нашей конструкторской документации силами белорусских специалистов", - отметил основатель и генеральный директор САЭ Антон Мухин, чьи слова приводятся в сообщении.
14:04 09.09.2025
 
Российская компания поставит в Минск аккумуляторы для электробусов

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
© РИА Новости . Андрей Александров
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Отечественный разработчик и производитель аккумуляторных систем для электротранспорта "Системы автономной энергии" (САЭ, входит в группу компаний "Итэлма") начал поставки своей продукции для электробусов Минска, всего по контракту будет поставлено 44 комплекта систем, сообщили в компании.
"Компания "Системы автономной энергии" (САЭ), ведущий российский разработчик и производитель аккумуляторных систем для электротранспорта, и белорусский "БКМ Холдинг" ("Белкоммунмаш") устанавливают сотрудничество в области экологичного городского транспорта. В рамках нового контракта САЭ начала поставки современных аккумуляторных систем для электробусов Минска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первые аккумуляторные системы были отправлены заказчику еще в августе, а в целом контракт включает поставку 44 комплектов.
По договору о сотрудничестве на электробусах Vitovt Max Electro 2 в Минске будут устанавливаться российские аккумуляторные комплекты САЭ-БКМ, в которые входят батареи "ДЗЕТА-532" емкостью 428 кВт.ч, а также литий-ионные блоки 61,2 кВт.ч, блок удаленного мониторинга САЭ-Remote, блок высоковольтной коммутации и огнезащитные полотна для модулей.
"Сотрудничество с крупными белорусскими производителями – важная часть нашей стратегии. Новый совместный проект с "БКМ Холдинг" заключается не только в поставке аккумуляторных систем, но и обмене компетенциями, что в будущем позволит производить аналогичный продукт по нашей конструкторской документации силами белорусских специалистов", - отметил основатель и генеральный директор САЭ Антон Мухин, чьи слова приводятся в сообщении.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
РЖД увеличат глубину продаж билетов на поезда между Россией и Белоруссией
28 августа, 13:19
 
