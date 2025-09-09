Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКОРТ призвали сохранить конкуренцию товаров при запуске российской полки - 09.09.2025
В АКОРТ призвали сохранить конкуренцию товаров при запуске российской полки
бизнес, россия, минпромторг, акорт
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, АКОРТ
15:54 09.09.2025
 
В АКОРТ призвали сохранить конкуренцию товаров при запуске российской полки

В АКОРТ призвали сохранить конкуренцию товаров при запуске российской полки в магазинах

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Молочная продукция на полках магазина "Лента"
Молочная продукция на полках магазина Лента - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Искусственное определение доли российских товаров на полках розничных торговых сетей может повлиять на конкуренцию среди производителей, в частности это может привести к снижению качества продукции, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в кулуарах Международного торгового форума "Ресурсы Роста. Ритейл и Интеграция".
Ранее, 4 сентября, статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025 рассказал журналистам, что министерство ожидает принятия законопроекта о введении 20-процентной доли российского вина на полках магазинов и в меню в осеннюю сессию. Тогда же он сообщил РИА Новости, что рассматривается возможность в дальнейшем распространить механизм минимальной доли российского вина на торговых полках и на отечественное пиво.
"Ну, в принципе, да, это логичный вывод, что если искусственным путем… то есть производитель знает, что он так и так будет на полке, ему не нужно стремиться уменьшать какие-то дефекты продукта или вообще его в целом улучшать, ему не нужно конкурировать за это место, поэтому может привести к снижению качества такой продукции", - отметил Богданов, отвечая на вопрос, приведет ли искусственное определение доли российских товаров на полках к негативным последствиям.
"Да, и с точки зрения цены. Опять же, если нет на рынке плюс-минус похожих игроков, опять же возникает вопрос, что за цену не с кем конкурировать. Поэтому, да, может привести и к таким последствиям", - добавил он.
По его словам, АКОРТ поддерживает продвижение отечественных товаров любых категорий, в том числе алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также продуктов питания.
"Если говорить о каких-то жестких рамках, которые может устанавливать государство, здесь вопрос в сложности реализации этих рамок. Если говорить про процент на полке, как это физически высчитывать на полке? Наверное, мне кажется, что стоит здесь уклон сделать все-таки в информационные (меры - ред.) и в сторону ликбеза", - поделился Богданов.
По его словам, в настоящее время уже реализуется набор мер, которые подсвечивают и поддерживают локальных поставщиков, местных и федеральных производителей товаров. "Есть проекты, когда вместе с региональными властями поддержка, даже на улицах города осуществляется. И с точки зрения продвижения, когда сеть покупает у производителя, распространяет это по другим регионам продаж. То есть инструмент в принципе есть", - заключил он.
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"
28 августа, 16:39
 
Политика Бизнес РОССИЯ Минпромторг АКОРТ
 
 
