МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии вторника - на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,14%, до 2 925,63 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
07:51 09.09.2025
 
Российский рынок акций растет на старте торгов вторника

Российский рынок акций повышается на 0,14% в начале утренней сессии вторника

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии вторника - на 0,14%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,14%, до 2 925,63 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМосбиржа
 
 
Заголовок открываемого материала