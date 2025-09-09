https://1prime.ru/20250909/aktsii-861989378.html
Российский рынок акций растет на старте торгов вторника
2025-09-09T07:51+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии вторника - на 0,14%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,14%, до 2 925,63 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
