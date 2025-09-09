https://1prime.ru/20250909/aktsii-862011592.html

Акции Nebius на предторгах в США подорожали на 50%

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Акции нидерландской компании Nebius Group на предторгах в США дорожают на 50% после новости о соглашении о сотрудничестве с компанией Microsoft, следует из данных торгов. До открытия торгов в США акции компании дорожают на 50,33%, до 96,3 доллара. По итогам торгов понедельника бумаги подешевели на 2,15%, до 64,06 доллара. Ранее Nebius сообщила о заключении соглашения о предоставлении инфраструктуры для разработок искусственного интеллекта компании Microsoft. В рамках многолетнего соглашения Nebius начнет поставлять Microsoft мощности своего нового дата-центра в Вайнленде, штат Нью-Джерси, позднее в этом году. Развертывание услуг ожидается в несколько этапов в течение текущего и следующего года, общая стоимость контракта до 2031 года составит около 17,4 миллиарда долларов, а с учетом возможных дополнительных услуг сумма может достичь примерно 19,4 миллиарда долларов, сообщалось в релизе. Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров группы. В середине августа 2024 года Yandex N.V. переименовалась в Nebius Group.

