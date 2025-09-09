https://1prime.ru/20250909/aktsii-862031669.html

Российский рынок акций завершил в плюсе пятую сессию подряд

Российский рынок акций завершил в плюсе пятую сессию подряд - 09.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил в плюсе пятую сессию подряд

Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника вырос пятую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T19:53+0300

2025-09-09T19:53+0300

2025-09-09T19:53+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

торги

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника вырос пятую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,49%, до 2935,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,10%, до 1149,99 пункта, долларовый РТС - на 0,60%, до 1111,08 пункта. Ослабление рубля к юаню и доллару обусловило падение "валютных" фондовых индексов. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК В РОСТЕ Российский рынок акций в основную сессию вторника колебался преимущественно в плюсе, закрепляясь выше ключевой отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. "Российский фондовый рынок демонстрировал преимущественно позитивную динамику на фоне роста цен на нефть и сохранявшихся ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Инвесторы исходят из высокой вероятности снижения ключевой ставки уже 12 сентября, что поддерживает аппетит к риску. Вместе с тем рост рынка сдерживался сохраняющимися геополитическими рисками и возможным расширением санкций США и ЕС, в первую очередь в отношении нефтегазового и банковского секторов", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги ЮГК (+3,7%) и "Полюса" (+2,4%), отыгрывавшие новые рекорды цены золота - выше 3700 долларов за тройскую унцию. Также выросли бумаги НЛМК (+2,3%), "Северстали" (+2,2%). Подешевели бумаги ВК (-1%), "Астры" (-1,9%), АФК "Система" (-2,2%), "Яндекса" (-1%), ПИКа (-0,8%). Стоимость нефти к 19.32 мск росла на 0,89%, до 66,61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Позитив для акций - ожидание дальнейшего уверенного снижения ключевой ставки в конце этой недели, отскок цен на нефть и ослабление рубля, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако все это в значительной мере нивелируется неопределенностью в геополитике, вызванной паузой в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, и новыми санкционными угрозами. Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 сентября - 2850-2950 пунктов", - добавляет он. Индекс Мосбиржи продолжает рост внутри диапазона 2850-3000 пунктов, сопротивлением росту выступает район 3000 пунктов, оценивает Абрамов из ФГ "Финам".

https://1prime.ru/20250908/rynok-861977969.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, торги, рост