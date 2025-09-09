https://1prime.ru/20250909/apple-862033100.html

Apple представила наушники с функцией синхронного перевода

2025-09-09T20:35+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Компания Apple в рамках презентации представила новые наушники AirPods Pro 3, которые обладают функцией синхронного перевода, который доступен пока для английского, французского, немецкого, португальского и испанского языков, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня компания Apple представила AirPods Pro 3... В AirPods также появилась функция "Живой перевод", которая упрощает личные беседы, помогая пользователям общаться, даже если они не говорят на одном языке", - говорится в сообщении. Перевод доступен для английского, французского, немецкого, португальского и испанского языков. К концу года станут также доступны итальянский, японский, корейский и китайский (упрощенная система иероглифов). Также отмечается, что новые AirPods Pro обладают "лучшим в мире активным шумоподавлением", они заглушают шумы в два раза лучше AirPods Pro 2 и в четыре раза лучше, чем оригинальные AirPods Pro. Время работы наушников без подзарядки было увеличено, до 10 часов. Компания указывает, что обновленный дизайн помогает наушникам лучше сидеть в ушах и обеспечивает большую стабильности во время физической активности. Стоимость Airpods Pro 3 составит 249 долларов. Клиенты в США и более чем 50 других странах и регионах могут предзаказать AirPods Pro 3 уже во вторник, в продаже они появятся в пятницу, 19 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

