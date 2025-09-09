https://1prime.ru/20250909/apple-862033805.html

Компания Apple представила новые модели "умных" часов

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Apple в рамках презентации представила новые модели "умных" часов Apple Watch, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Apple представила новое поколение Apple Watch SE, которое предлагает замечательные функции для здоровья, фитнеса, связи и безопасности, а также мощные возможности чипа S10", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый чип S10 обеспечивает работу жестов двойного касания и взмаха запястьем, доступность голосового помощника Siri на устройстве, а также быструю зарядку. Apple Watch SE 3 также предлагает возможности сотовой связи 5G и более прочное, чем когда-либо, защитное стекло. Новая версия операционной системы watchOS 26 поддерживает новый внешний вид Liquid Glass, фитнес-помощника Workout Buddy на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Компания также представила Apple Watch Ultra 3, которые отличаются расширенными функциями здоровья, фитнеса, безопасности и связи. Часы могут отправлять уведомления о признаках хронического повышенного давления, а оценивают качество сна. Кроме того, Apple Watch Ultra 3 оснащены самым большим в линейке "умных" часов компании дисплеем. Стоимость Apple Watch SE 3 составит 249 долларов, Apple Watch Ultra 3 - 799 долларов. Со вторника часы будут доступны для предзаказа, в продажу поступят с 19 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

