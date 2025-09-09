Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания Apple представила новое поколение смартфонов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/apple-862034937.html
Компания Apple представила новое поколение смартфонов
Компания Apple представила новое поколение смартфонов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Компания Apple представила новое поколение смартфонов
Американский производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов, iPhone 17, следует из пресс-релиза компании. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T21:54+0300
2025-09-09T21:55+0300
экономика
apple
презентация
смартфоны
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_0:106:2158:1320_1920x0_80_0_0_45a27abe788ace3b47e6b4c3574e5c46.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов, iPhone 17, следует из пресс-релиза компании. "iPhone 17 - это значительное обновление с мощными функциями, которые делают iPhone еще более полезным в повседневной жизни", - говорится в сообщении. Как указывает Apple, iPhone 17 оснащен новой фронтальной камерой Center Stage, она обеспечивает более широкий угол обзора и более высокое разрешение - до 18 мегапикселей, у основной камеры - 48 мегапикселей. Для групповых снимков камера использует искусственный интеллект, чтобы автоматически расширить поле зрения, а также может автоматически поворачиваться из портретной ориентации в альбомную. Теперь также можно одновременно делать запись фронтальной и задней камерами. Дисплей смартфона также был улучшен, теперь он обладает диагональю в 6,3 дюйма и частотой обновления в 120 Гц - впервые в смартфонах Apple. Также он имеет более тонкие границы и большую, чем ранее, энергоэффективность. Кроме того, iPhone 17 оснащен новым покрытием, которое в три раза увеличивает устойчивость смартфона к царапинам. Чип A19 обеспечивает высокую производительность, эффективность и значительное увеличение скорости. iPhone 17 доступен в пяти цветах: черном, лавандовом, голубом, зеленом и белом. Теперь минимальным доступным объемом памяти iPhone 17 стали 256 гигабайт вместо 128 гигабайт. Начальная цена составит 799 долларов. Стартовая цена iPhone 17 Pro составит 1 099 долларов, iPhone 17 Pro Max - 1 199 долларов. Стоимость iPhone Air начинается от 999 долларов. Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, в продажу поступят 19 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20250909/apple-862033805.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_230:0:2158:1446_1920x0_80_0_0_c2332a4bad90370ba5b2f20bec5cf83c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
apple, презентация, смартфоны
Экономика, Apple, презентация, смартфоны
21:54 09.09.2025 (обновлено: 21:55 09.09.2025)
 
Компания Apple представила новое поколение смартфонов

Компания Apple представила новое поколение смартфонов iPhone 17

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов, iPhone 17, следует из пресс-релиза компании.
"iPhone 17 - это значительное обновление с мощными функциями, которые делают iPhone еще более полезным в повседневной жизни", - говорится в сообщении.
Как указывает Apple, iPhone 17 оснащен новой фронтальной камерой Center Stage, она обеспечивает более широкий угол обзора и более высокое разрешение - до 18 мегапикселей, у основной камеры - 48 мегапикселей. Для групповых снимков камера использует искусственный интеллект, чтобы автоматически расширить поле зрения, а также может автоматически поворачиваться из портретной ориентации в альбомную. Теперь также можно одновременно делать запись фронтальной и задней камерами.
Дисплей смартфона также был улучшен, теперь он обладает диагональю в 6,3 дюйма и частотой обновления в 120 Гц - впервые в смартфонах Apple. Также он имеет более тонкие границы и большую, чем ранее, энергоэффективность. Кроме того, iPhone 17 оснащен новым покрытием, которое в три раза увеличивает устойчивость смартфона к царапинам. Чип A19 обеспечивает высокую производительность, эффективность и значительное увеличение скорости.
iPhone 17 доступен в пяти цветах: черном, лавандовом, голубом, зеленом и белом.
Теперь минимальным доступным объемом памяти iPhone 17 стали 256 гигабайт вместо 128 гигабайт. Начальная цена составит 799 долларов. Стартовая цена iPhone 17 Pro составит 1 099 долларов, iPhone 17 Pro Max - 1 199 долларов. Стоимость iPhone Air начинается от 999 долларов.
Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, в продажу поступят 19 сентября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Компания Apple представила новые модели "умных" часов
21:01
 
ЭкономикаAppleпрезентациясмартфоны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала