https://1prime.ru/20250909/apple-862034937.html

Компания Apple представила новое поколение смартфонов

Компания Apple представила новое поколение смартфонов - 09.09.2025, ПРАЙМ

Компания Apple представила новое поколение смартфонов

Американский производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов, iPhone 17, следует из пресс-релиза компании. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T21:54+0300

2025-09-09T21:54+0300

2025-09-09T21:55+0300

экономика

apple

презентация

смартфоны

https://cdnn.1prime.ru/img/82981/20/829812074_0:106:2158:1320_1920x0_80_0_0_45a27abe788ace3b47e6b4c3574e5c46.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple представил в рамках осенней презентации новое поколение смартфонов, iPhone 17, следует из пресс-релиза компании. "iPhone 17 - это значительное обновление с мощными функциями, которые делают iPhone еще более полезным в повседневной жизни", - говорится в сообщении. Как указывает Apple, iPhone 17 оснащен новой фронтальной камерой Center Stage, она обеспечивает более широкий угол обзора и более высокое разрешение - до 18 мегапикселей, у основной камеры - 48 мегапикселей. Для групповых снимков камера использует искусственный интеллект, чтобы автоматически расширить поле зрения, а также может автоматически поворачиваться из портретной ориентации в альбомную. Теперь также можно одновременно делать запись фронтальной и задней камерами. Дисплей смартфона также был улучшен, теперь он обладает диагональю в 6,3 дюйма и частотой обновления в 120 Гц - впервые в смартфонах Apple. Также он имеет более тонкие границы и большую, чем ранее, энергоэффективность. Кроме того, iPhone 17 оснащен новым покрытием, которое в три раза увеличивает устойчивость смартфона к царапинам. Чип A19 обеспечивает высокую производительность, эффективность и значительное увеличение скорости. iPhone 17 доступен в пяти цветах: черном, лавандовом, голубом, зеленом и белом. Теперь минимальным доступным объемом памяти iPhone 17 стали 256 гигабайт вместо 128 гигабайт. Начальная цена составит 799 долларов. Стартовая цена iPhone 17 Pro составит 1 099 долларов, iPhone 17 Pro Max - 1 199 долларов. Стоимость iPhone Air начинается от 999 долларов. Смартфоны с 12 сентября будут доступны для предзаказа, в продажу поступят 19 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20250909/apple-862033805.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

apple, презентация, смартфоны