Производители РЗМ обсудят с Минпромторгом новые меры поддержки отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Российские производители редкоземельных металлов обсуждают с Минпромторгом новые меры поддержки отрасли, в том числе долгосрочные банковские кредиты с субсидированной государством процентной ставкой, субсидирование выпуска продукции, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сейчас рассматриваются разные варианты поддержки отрасли, в том числе долгосрочные банковские кредиты с субсидированной государством процентной ставкой, субсидирование выпуска продукции или иными методами. У нас уже есть утвержденный федеральный проект развития промышленности редких и редкоземельных металлов. В нем, в том числе, предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей. Эти субсидии должны заработать с 2026 года", - рассказал он. "Соответствующая бюджетная роспись и правила выделения субсидий должны быть отработаны в ближайшие несколько месяцев", - объяснил Димухамедов. Он добавил, что Минпромторг является регулирующим органом по распределению субсидии. Глава ассоциации уточнил, что будет некий порядок отбора претендентов на получение субсидии, в рамках отборов будут выбраны точечные проекты, для которых будут доведены точечные субсидии под соответствующие KPI. Отвечая на вопрос, рассматривалась ли в качестве мер поддержки возможность введения импортных пошлин на РЗМ, он сказал: "Да, мы действительно предлагали Минпромторгу рассмотреть вопрос о повышении пошлин на любой импортный материал, касающийся редкоземельных металлов". По словам Димухамедова, отечественные производители были бы не против увеличения пошлин, но вопрос "должен быть сугубо комплексным". "Вопрос о том, какими именно механизмами и методами поддерживать отечественных производителей - пошлинами ли, субсидиями или регулируемым ценообразованием от начальных переделов к следующим переделам - это то, что требует содержательного диалога между бизнесом и государством", - уточнил он. Глава ассоциации отметил, что на данный момент уже действуют пошлины, которые составляют порядка 8% на ввозимые в Россию материалы редкоземельных металлов. В мировой практике ввозные пошлины являются самым распространенным механизмом для защиты внутреннего рынка, добавил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

