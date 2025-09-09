https://1prime.ru/20250909/atr-861989524.html

Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда

Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда - 09.09.2025, ПРАЙМ

Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 обновляет... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T07:56+0300

2025-09-09T07:56+0300

2025-09-09T07:56+0300

экономика

рынок

торги

индексы

nikkei 225

атр

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 обновляет рекордное значение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,29%, до 3 815,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 408,04 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,78%, до 25 834 пунктов, ранее в ходе торгов показатель поднимался выше 26 000 пунктов впервые с начала октября 2021 года. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,09%, до 3 254,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,64%, до 8 793,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%, до 43 685,5 пункта, в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 44 208 пунктов. "В течение следующих дней рынки в Азии, вероятно, будут следовать за США", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста HSBC по Азии Фредерика Нойманна (Frederic Neumann). Аналитик добавил, что ожидаемые данные инфляции в США на этой неделе будут способствовать уточнению курса кредитно-денежной политики не только Федеральной резервной системы США, но и азиатских центральных банков, в том числе китайского.

https://1prime.ru/20250909/aktsii-861989378.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, nikkei 225, атр