Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда - 09.09.2025
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда - 09.09.2025, ПРАЙМ
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 обновляет... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 обновляет рекордное значение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,29%, до 3 815,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 408,04 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,78%, до 25 834 пунктов, ранее в ходе торгов показатель поднимался выше 26 000 пунктов впервые с начала октября 2021 года. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,09%, до 3 254,62 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижается на 0,64%, до 8 793,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%, до 43 685,5 пункта, в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 44 208 пунктов. "В течение следующих дней рынки в Азии, вероятно, будут следовать за США", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста HSBC по Азии Фредерика Нойманна (Frederic Neumann). Аналитик добавил, что ожидаемые данные инфляции в США на этой неделе будут способствовать уточнению курса кредитно-денежной политики не только Федеральной резервной системы США, но и азиатских центральных банков, в том числе китайского.
07:56 09.09.2025
 
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно, японский Nikkei 225 обновил рекорд

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 обновляет рекордное значение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,29%, до 3 815,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2 408,04 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,78%, до 25 834 пунктов, ранее в ходе торгов показатель поднимался выше 26 000 пунктов впервые с начала октября 2021 года.
Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,09%, до 3 254,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,64%, до 8 793,1 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%, до 43 685,5 пункта, в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 44 208 пунктов.
"В течение следующих дней рынки в Азии, вероятно, будут следовать за США", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста HSBC по Азии Фредерика Нойманна (Frederic Neumann).
Аналитик добавил, что ожидаемые данные инфляции в США на этой неделе будут способствовать уточнению курса кредитно-денежной политики не только Федеральной резервной системы США, но и азиатских центральных банков, в том числе китайского.
Российский рынок акций растет на старте торгов вторника
