Россия поставила Индии более 50 тысяч автоматов АК-203 за два года
Россия поставила Индии более 50 тысяч автоматов АК-203 за два года
КОРВА, (Индия), 9 сен – ПРАЙМ. Совместное российско-индийское предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) за два года поставило армии Индии 53 тысячи автоматов АК-203, заявил генеральный директор совместного предприятия генерал-майор Судхир Кумар Шарма. "Автомат АК-203 сейчас находится на вооружении индийской армии. За последние 24 месяца мы уже поставили 53 тысячи винтовок индийской армии. Они используются повсюду в нашей стране: на границах, на леднике Сиачен, в борьбе с повстанцами, в контртеррористических операциях и в других областях. И у нас есть исключительно положительные отзывы от индийской армии о наших винтовках", - сказал он российским журналистам. Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) было создано в 2019 году "Рособоронэкспортом", концерном "Калашников", и индийскими компаниями Advanced Weapons and Equipment India Limited и Munitions India Limited. C января 2023 года IRRPL начало производство автоматов Калашникова АК-203 в Индии. Автомат АК-203 - версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 миллиметров. Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции. Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "200-ю" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". Шарма напомнил, что IRRPL заключило контракт с вооруженными силами Индии на 600 тысяч автоматов АК-203 и планирует ускорить сроки их производства. "IRRPL планирует поставить более 600 тысяч винтовок вооруженным силам Индии к 2031 году. Начиная с 2026 года, IRRPL будет производить 600 винтовок AK-203 в день, по одной винтовке каждые 100 секунд, вместо 300 в день, которые мы производим сейчас. Предприятие уже достигло 50% уровня локализации и планирует достичь 70% к ноябрю 2025 года и 100% к марту 2026 года", - отметил он.
индия
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Рособоронэкспорт, Калашников, Вооружения
КОРВА, (Индия), 9 сен – ПРАЙМ. Совместное российско-индийское предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) за два года поставило армии Индии 53 тысячи автоматов АК-203, заявил генеральный директор совместного предприятия генерал-майор Судхир Кумар Шарма.
"Автомат АК-203 сейчас находится на вооружении индийской армии. За последние 24 месяца мы уже поставили 53 тысячи винтовок индийской армии. Они используются повсюду в нашей стране: на границах, на леднике Сиачен, в борьбе с повстанцами, в контртеррористических операциях и в других областях. И у нас есть исключительно положительные отзывы от индийской армии о наших винтовках", - сказал он российским журналистам.
Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) было создано в 2019 году "Рособоронэкспортом
", концерном "Калашников
", и индийскими компаниями Advanced Weapons and Equipment India Limited и Munitions India Limited. C января 2023 года IRRPL начало производство автоматов Калашникова АК-203 в Индии
.
Автомат АК-203 - версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62х39 миллиметров. Данный автомат производится в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что обеспечивает качество продукции. Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "200-ю" серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия".
Шарма напомнил, что IRRPL заключило контракт с вооруженными силами Индии на 600 тысяч автоматов АК-203 и планирует ускорить сроки их производства.
"IRRPL планирует поставить более 600 тысяч винтовок вооруженным силам Индии к 2031 году. Начиная с 2026 года, IRRPL будет производить 600 винтовок AK-203 в день, по одной винтовке каждые 100 секунд, вместо 300 в день, которые мы производим сейчас. Предприятие уже достигло 50% уровня локализации и планирует достичь 70% к ноябрю 2025 года и 100% к марту 2026 года", - отметил он.
