В России снизились продажи новых пикапов
2025-09-09T14:05+0300
экономика
бизнес
россия
уаз
great wall
sollers
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Продажи новых пикапов в России по итогам восьми месяцев текущего года снизились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 13,5 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "За 8 месяцев нынешнего года в России было продано 13 552 новых пикапа. Это на 23% меньше, чем в январе–августе 2024 года", - говорится в сообщении. В августе продажи в данном сегменте снизились на 40% в годовом выражении и на 8% в месячном. Всего за последний месяц лета в России продали 1 668 новых пикапов. Как отметили эксперты агентства, падение продаж пикапов в РФ наблюдается уже шесть месяцев подряд. Лидером среди марок в августе стал китайский Great Wall, продажи которого составили 353 автомобиля. На второе место опустился китайский JAC с результатом 312 штук, а на третьем оказался отечественный УАЗ - 200 штук. Также в топ-5 августовских брендов попали российский Sollers (189 штук) и китайский Changan (166 штук). Первое место в модельном рейтинге занял Great Wall Poer с результатом в 203 проданных экземпляра. Следом идут лидер июля - УАЗ "Пикап" (200 штук) и JAC T9 (197 штук). Кроме них, в пятерку самых популярных пикапов вошли Changan Hunter Plus и RAM 1500, продажи которых в августе составили по 161 штуке.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УАЗ, Great Wall, Sollers
