"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки"

"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки" - 09.09.2025, ПРАЙМ

"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки"

09.09.2025, ПРАЙМ
Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании.

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки. "Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании. Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.

2025

