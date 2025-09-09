https://1prime.ru/20250909/baltika-862018793.html
"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки"
"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки" - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки"
Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T15:41+0300
2025-09-09T15:41+0300
2025-09-09T15:41+0300
экономика
бизнес
балтика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861613436_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5f05aadcd0b6540ca793099647215d83.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки. "Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании. Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.
https://1prime.ru/20250907/laos-861906074.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861613436_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_c3eb3177615b188f1a509f65708be1ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, балтика
Экономика, Бизнес, Балтика
"Балтика" опровергла информацию о прекращении производства "Девятки"
"Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки"
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" опровергла новость якобы о прекращении производства "Девятки" или кардинальном изменении сорта, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник Telegram-каналы стали писать, что компания официально отказалась от выпуска пива "Балтика 9", изменив состав и дизайн упаковки.
"Балтика" не оставит ценителей "Девятки" без любимого пива. "Балтика 9" - это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении", - рассказали в компании.
Там заверили, что "Девятка" останется в ассортиментном портфеле компании.
Лаос будет производить пиво из российского ячменя