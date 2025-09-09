Глава Нацбанка Белоруссии рассказал о планах по внедрению цифровой валюты

https://1prime.ru/20250909/belorussiya-862025276.html

МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко на совещании у президента республики Александра Лукашенко по развитию банковско-финансовой системы рассказал о планах по внедрению белорусского цифрового рубля, сообщает агентство Белта. "Уже в следующем году должна быть подготовлена вся нормативная база и программное обеспечение для полноценного внедрения (белорусского цифрового рубля). На первом этапе его назначение будет соответствовать мировому опыту. Это контроль за использованием бюджетных средств. То есть своеобразное, если можно применить термин, "окрашивание" бюджетных денег для того, чтобы избежать злоупотреблений", - сказал Головченко. По его словам, в будущем цифровой рубль позволит использовать передовые технологии гарантий расчетов, прежде всего смарт-контракты. В Белоруссии уже разработан законопроект по цифровому белорусскому рублю. Головченко сообщил также, что о планах ускорить цифровизацию банковского обслуживания и сервисов. "Для нас важно минимизировать транзакционные и временные издержки субъектов хозяйствования, снизить долю наличных денег в экономике. Это позволит, с одной стороны, сократить теневой сектор, с другой - повысить производительность нашей экономики", - сказал он. Прежде всего планируется повышать долю безналичных платежей и дистанционного обслуживания. "Основная цель - доведение доли безналичного денежного оборота в розничном товарообороте до 70% к 2030 году", - заявил Головченко. Он также сообщил, что благодаря внедренной недавно автоматизированной системе обработки информации о мошеннической деятельности и подозрительных операциях (АСОИ) удалось предотвратить хищения денежных средств граждан на общую сумму 8,2 миллиона рублей. Еще одним важным инструментарием для пресечения мошеннических и преступных схем он назвал использование современных способов идентификации клиентов, таких как биометрия. Головченко заявил, что планируется разрабатывать свое программное обеспечение для банковской сферы, чтобы укреплять технологический и цифровой суверенитет. "Не секрет, что банки в основном используют импортное программное обеспечение. Да, высокотехнологичное, да, дорогое, но импортное. Единицы разрабатывают свои уникальные цифровые продукты", - сказал Головченко. По его словам, такая ситуация создает значимые системные риски для банковского сектора, в том числе в случае усиления санкционного давления. "Расслабляться, как говорит президент, нельзя. Особенно в этой сфере. Поэтому Национальный банк инициативно взял на себя координирующую функцию в данном направлении. Мы объединим компетенции банков и IT-компаний с целью разработки и внедрения отечественных решений в банковский сектор", - заявил глава белорусского Нацбанка.

белоруссия

