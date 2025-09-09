Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/bnr-862013831.html
Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США
Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США - 09.09.2025, ПРАЙМ
Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США
Сельскохозяйственный сектор Нидерландов ожидает снижение экспорта продукции в США на 35% из-за торгового конфликта ЕС и Штатов: больше всего пострадают рыбная... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:17+0300
2025-09-09T14:17+0300
экономика
сша
нидерланды
китай
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860311280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f30b37532549516854c34999afeb9b1.jpg
ГААГА, 9 сен - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный сектор Нидерландов ожидает снижение экспорта продукции в США на 35% из-за торгового конфликта ЕС и Штатов: больше всего пострадают рыбная отрасль, сектор овощей и фруктов, а также молочная промышленность, сообщает во вторник радиостанция BNR со ссылкой на эксперта. Как отмечает экономист сектора Food &amp; Agri нидерландского банка ABN Amro Йелмер Схрёурс, такое снижение экспорта из Нидерландов в США будет прямым следствием торговой войны между Штатами и Европейским союзом. Особенно сильно торговая война ударит по рыбной отрасли: ожидается спад на 152 миллиона евро в год. Сектор овощей и фруктов потеряет около 93 миллионов евро, а молочная промышленность - 46 миллионов евро. По данным исследования ABN Amro, это означает сокращение на 0,5% от общего объёма агроэкспорта. А по словам Схрёурса, для всего сектора в целом это ограниченный эффект, но компании, ведущие прямую торговлю с США, пострадают особенно сильно. Под давлением находится не только торговля с США, но и с Китаем. "В последнее время внимание в основном уделялось конфликту с Соединёнными Штатами, однако с прошлой недели возник конфликт и с Китаем... Мы видим введение импортных пошлин на свиноводческую продукцию, что может иметь куда более серьёзные последствия", - отмечает Схрёурс. Речь идёт, по словам экономиста, главным образом о свином мясе, которое в Нидерландах не потребляется, но востребовано в Азии. Для такой продукции сложно найти альтернативные рынки сбыта. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. Европейский союз сейчас рассматривает возможность введения ответных пошлин. "Минус в том, что это приведёт к эскалации конфликта и ускорит инфляцию", - считает Схрёурс.
https://1prime.ru/20250831/niderlandy-861533201.html
сша
нидерланды
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860311280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5ab100a66735a2fa557eff9198190e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нидерланды, китай, ес
Экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, ЕС
14:17 09.09.2025
 
Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США

BNR: Нидерланды ожидают спад экспорта в США на 35% из-за торговой войны

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГерб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге
Герб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 9 сен - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный сектор Нидерландов ожидает снижение экспорта продукции в США на 35% из-за торгового конфликта ЕС и Штатов: больше всего пострадают рыбная отрасль, сектор овощей и фруктов, а также молочная промышленность, сообщает во вторник радиостанция BNR со ссылкой на эксперта.
Как отмечает экономист сектора Food & Agri нидерландского банка ABN Amro Йелмер Схрёурс, такое снижение экспорта из Нидерландов в США будет прямым следствием торговой войны между Штатами и Европейским союзом.
Особенно сильно торговая война ударит по рыбной отрасли: ожидается спад на 152 миллиона евро в год. Сектор овощей и фруктов потеряет около 93 миллионов евро, а молочная промышленность - 46 миллионов евро.
По данным исследования ABN Amro, это означает сокращение на 0,5% от общего объёма агроэкспорта. А по словам Схрёурса, для всего сектора в целом это ограниченный эффект, но компании, ведущие прямую торговлю с США, пострадают особенно сильно.
Под давлением находится не только торговля с США, но и с Китаем. "В последнее время внимание в основном уделялось конфликту с Соединёнными Штатами, однако с прошлой недели возник конфликт и с Китаем... Мы видим введение импортных пошлин на свиноводческую продукцию, что может иметь куда более серьёзные последствия", - отмечает Схрёурс.
Речь идёт, по словам экономиста, главным образом о свином мясе, которое в Нидерландах не потребляется, но востребовано в Азии. Для такой продукции сложно найти альтернативные рынки сбыта.
В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле.
Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Европейский союз сейчас рассматривает возможность введения ответных пошлин. "Минус в том, что это приведёт к эскалации конфликта и ускорит инфляцию", - считает Схрёурс.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Правая партия в Нидерландах выступила за отмену санкций против России
31 августа, 15:36
 
ЭкономикаСШАНИДЕРЛАНДЫКИТАЙЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала