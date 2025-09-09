https://1prime.ru/20250909/bnr-862013831.html

Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США

Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США - 09.09.2025, ПРАЙМ

Нидерланды ждут снижения экспорта аграрной продукции в США

Сельскохозяйственный сектор Нидерландов ожидает снижение экспорта продукции в США на 35% из-за торгового конфликта ЕС и Штатов: больше всего пострадают рыбная... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T14:17+0300

экономика

сша

нидерланды

китай

ес

ГААГА, 9 сен - ПРАЙМ. Сельскохозяйственный сектор Нидерландов ожидает снижение экспорта продукции в США на 35% из-за торгового конфликта ЕС и Штатов: больше всего пострадают рыбная отрасль, сектор овощей и фруктов, а также молочная промышленность, сообщает во вторник радиостанция BNR со ссылкой на эксперта. Как отмечает экономист сектора Food & Agri нидерландского банка ABN Amro Йелмер Схрёурс, такое снижение экспорта из Нидерландов в США будет прямым следствием торговой войны между Штатами и Европейским союзом. Особенно сильно торговая война ударит по рыбной отрасли: ожидается спад на 152 миллиона евро в год. Сектор овощей и фруктов потеряет около 93 миллионов евро, а молочная промышленность - 46 миллионов евро. По данным исследования ABN Amro, это означает сокращение на 0,5% от общего объёма агроэкспорта. А по словам Схрёурса, для всего сектора в целом это ограниченный эффект, но компании, ведущие прямую торговлю с США, пострадают особенно сильно. Под давлением находится не только торговля с США, но и с Китаем. "В последнее время внимание в основном уделялось конфликту с Соединёнными Штатами, однако с прошлой недели возник конфликт и с Китаем... Мы видим введение импортных пошлин на свиноводческую продукцию, что может иметь куда более серьёзные последствия", - отмечает Схрёурс. Речь идёт, по словам экономиста, главным образом о свином мясе, которое в Нидерландах не потребляется, но востребовано в Азии. Для такой продукции сложно найти альтернативные рынки сбыта. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного торгового соглашения о торговле. Оно предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15%-ную пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. Европейский союз сейчас рассматривает возможность введения ответных пошлин. "Минус в том, что это приведёт к эскалации конфликта и ускорит инфляцию", - считает Схрёурс.

сша

нидерланды

китай

2025

Новости

