Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-август

Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-август - 09.09.2025, ПРАЙМ

Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-август

Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, что превышает... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T18:25+0300

2025-09-09T18:25+0300

2025-09-09T18:25+0300

экономика

владимир путин

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,193 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, что превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года, следует из материалов на сайте Минфина России. "По итогам января-августа 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере ‑4 193 млрд рублей, что на -4 166 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа составил 1,9% ВВП. Уровень дефицита в 2025 году, утвержденный в законе о бюджете, составляет 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2025 года составил 23 727 млрд рублей, что на 3,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+14% г/г), так и бюджетной системы в целом (+11% г/г) сохраняется положительная динамика", - отмечается в материалах. Так, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года составил 27,920 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,1% год к году. В целом в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, отмечает Минфин. "Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это обеспечивает повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году", - говорится в материалах. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-августе 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, говорится в материалах. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.

