ДНР хочет организовать морское сообщение с Таганрогом

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Власти ДНР хотят организовать морское сообщение региона с Таганрогом в Ростовской области, заявил РИА Новости врио главы правительства республики Андрей Чертков на ВЭФ. "Мы, кстати, хотим до Таганрога все-таки паромы или скоростные суда пустить. Это тоже будет один из выходов добраться нашим жителям в Ростовскую область", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

