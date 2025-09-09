https://1prime.ru/20250909/dodik-862013186.html
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
2025-09-09T14:14+0300
2025-09-09T14:14+0300
2025-09-09T14:14+0300
политика
общество
россия
босния и герцеговина
сергей лавров
милорад додик
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862012628_0:36:2779:1599_1920x0_80_0_0_7f7d29a62b0ca97c9c25f19ba64ba578.jpg
босния и герцеговина
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что на переговорах попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова через структуры ООН содействовать закрытию аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине.
"Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы удалось закрыть этот самый аппарат высокого представителя, который должен был существовать год, а остался на 30 лет, через систему ООН и двусторонние контакты", - сказал он по итогам переговоров с Лавровым.
Додик добавил, что "высокий представитель" ООН Кристиан Шмидт создаёт полный беспорядок в Боснии настолько, что ставит под угрозу Дейтонские соглашения, что может привести к распаду Боснии и Герцеговины через нефункционирование её общих институтов.
