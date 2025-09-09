https://1prime.ru/20250909/dokha-862021789.html
Несколько взрывов прозвучали в столице Катара
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна, сообщили РИА Новости очевидцы. "Мы слышали взрывы в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй", - сообщила одна из очевидцев. Ещё один очевидец слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы.
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Мы слышали взрывы в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй", - сообщила одна из очевидцев.
Ещё один очевидец слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы.
