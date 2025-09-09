https://1prime.ru/20250909/dollar-861999544.html
Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся немного выше 83 рублей, впервые со 2 мая, следует из данных торгов. К 10.02 мск курс доллара растёт на 42 копейки относительно предыдущего закрытия - до 83,01 рубля. Отметку в 83 рубля он покоряет впервые со 2 мая. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
