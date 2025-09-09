Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене во вторник вечером - 09.09.2025
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене во вторник вечером
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,1727 доллара с 1,1763 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 147,07 иены с уровня прошлого закрытия в 147,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,18% - до 97,62 пункта. Инвесторы по-прежнему оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 92% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки ФРС на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, 8% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%. Рынки также следят за политической ситуацией во Франции. Ранее депутаты страны выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь он уйдет в отставку. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни". "Хотя политическая неопределенность является неблагоприятным фактором, мы по-прежнему считаем, что этого недостаточно, чтобы спровоцировать ослабление евро", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
17:59 09.09.2025
 
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене во вторник вечером

© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и снижается к иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,1727 доллара с 1,1763 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 147,07 иены с уровня прошлого закрытия в 147,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,18% - до 97,62 пункта.
Инвесторы по-прежнему оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 92% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки ФРС на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, 8% - на 50 базисных пунктов, до 3,75-4%.
Рынки также следят за политической ситуацией во Франции. Ранее депутаты страны выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь он уйдет в отставку. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни".
"Хотя политическая неопределенность является неблагоприятным фактором, мы по-прежнему считаем, что этого недостаточно, чтобы спровоцировать ослабление евро", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
