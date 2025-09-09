Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС "Возрождение"

https://1prime.ru/20250909/efiopiya-862010089.html

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед торжественно открыл во вторник самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле, строительство которой привело к разногласиям | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сент – ПРАЙМ. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед торжественно открыл во вторник самую большую в Африке ГЭС "Возрождение" на Ниле, строительство которой привело к разногласиям с Египтом и Суданом, следует из трансляции мероприятия в соцсетях африканского политика. "Эта плотина - свидетельство нашей решимости использовать ресурсы Эфиопии на благо наших граждан и региона", - заявил премьер-министр, произнося речь по случаю официального открытия плотины. Он заверил, что плотина "Возрождение" стабилизирует речные потоки, уменьшит наводнения, а также будет способствовать экономической интеграции без ущерба для Египта или Судана. Абий Ахмед назвал ГЭС "символом единства Эфиопии и её национальных достижений", подчеркнув потенциал плотины в аспекте расширения доступа к электроэнергии внутри страны и обеспечения экспорта в страны Восточной Африки. На церемонии присутствовали лидеры Кении, Джибути, Сомали, Южного Судана. ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение") – плотина стоимостью 4,2 миллиарда долларов, строительство которой началось в 2011 году. Гидроэлектростанция обладает мощностью 5150 мегаватт, её резервуар способен накапливать 74 миллиарда кубометров воды. В 2020-2023 годах было осуществлено заполнение водохранилища. Строительство гидроэлектростанции было выполнено без обращения к западным кредиторам. Необходимая для финансирования сумма была собрана посредством выпуска облигаций и организации кампаний по сбору средств, в том числе среди членов эфиопской диаспоры. Египет и Судан высказывали опасения, что запуск ГЭС "Хыдасе" приведет к нехватке воды в этих странах, расположенных ниже по течению Нила. Каир воспринял строительство и введение в эксплуатацию ГЭС как экзистенциальную угрозу – Нил поставляет 90% потребляемой Египтом пресной воды. Попытки воздействовать на строительство плотины посредством трёхсторонних переговоров и обращений в СБ ООН и Лигу арабских государств не возымели успеха. Египетский министр иностранных дел в июле 2025 года заявил, что переговоры с Эфиопией зашли в тупик и не принесли за 12 лет значительного результата. Премьер-министр Эфиопии настаивает, что реализация крупного инфраструктурного проекта не нанесёт ущерба странам ниже по течению Нила. Он заявил, что плотина "Возрождение" является возможностью, а не угрозой. Лидеры Египта и Судана были приглашены на церемонию официального открытия проекта.

