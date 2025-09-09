https://1prime.ru/20250909/ekspert-861985672.html

Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии

Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии - 09.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии

России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T02:15+0300

2025-09-09T02:15+0300

2025-09-09T02:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

индия

рф

владимир путин

асеан

мид кнр

мид китая

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985672.jpg?1757373343

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он. По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

китай

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, индия, рф, владимир путин, асеан, мид кнр, мид китая