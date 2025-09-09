https://1prime.ru/20250909/ekspert-861985672.html
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T02:15+0300
2025-09-09T02:15+0300
2025-09-09T02:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
индия
рф
владимир путин
асеан
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985672.jpg?1757373343
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он.
По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
китай
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, индия, рф, владимир путин, асеан, мид кнр, мид китая
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, АСЕАН, МИД КНР, МИД Китая
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
Эксперт Малов призвал установить безвиз со всеми странами Азии
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он.
По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.