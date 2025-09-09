Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии - 09.09.2025
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии
России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он. По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
02:15 09.09.2025
 
Эксперт призвал установить безвизовый режим со всеми странами Азии

Эксперт Малов призвал установить безвиз со всеми странами Азии

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России надо устанавливать безвизовый режим со всеми странами Азии, делая упор на страны АСЕАН, Индию, Южную Азию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Вообще, я думаю, что России надо устанавливать безвиз абсолютно со всеми странами Азии", - сказал он.
По мнению Малова, упор стоит делать на страны АСЕАН, Индию, а еще Южную Азию, те же самые Шри-Ланку и Пакистан. "Ну и, конечно, я думаю, что страны Северо-Восточной Азии - Япония и Южная Корея - целиком могут присоединиться", - отметил он.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для граждан РФ.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
