Эксперт оценил рентабельность разработки монопродуктовых месторождений РЗМ
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Разработка монопродуктовых месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) во всем мире рентабельна при годовой добыче от 10 тысяч тонн, таким мнением с РИА Новости поделился председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Как правило, для обеспечения рентабельного производства, объем годового выпуска должен быть от тысячи тонн и более. Точная оценка необходимого объема очень сильно зависит зависит как от качества руд месторождения, так и от того, какое из типов месторождений мы рассматриваем. Монопродуктовое месторождение редкоземельных металлов - это от 10 тысяч тонн в год и более", - рассказал он.
Димухамедов отметил, что если все же попутно идут и другие полезные компоненты, например, такие как ниобий и титан, то ситуация может быть проще - достаточным может оказаться и тысячи тонн в год РЗМ.
Одно из перспективных месторождений редкоземельных металлов в России - это Томтор в Якутии. Димухамедов отметил, что добыча на Томторском месторождении достаточно легкая, с вполне приемлемыми горно-геологическими условиями. Однако он подчеркнул, что добытую руду критически тяжело перевозить из-за очень протяженной и сложной логистики. Кроме того, в силу сложившегося минерального состава, эту руду достаточно трудно перерабатывать, уточнил глава ассоциации.
"Ключевое условие для разработки Томтора - это нахождение оптимума в экономике проекта, поскольку месторождение требует достаточно больших, по меркам редкоземельных проектов, капвложений", - ответил он на вопрос о том, почему спустя примерно 50 лет после открытия месторождение находится в подвешенном состоянии.
В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Томторское месторождение - это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас, и поручил ускорить разработку данного участка недр редкоземельных металлов.
Ранее Минприроды сообщило РИА Новости, что объем выпуска редкоземельных металлов в текущем году в РФ ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года. Инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов в России в 2025 году увеличатся в четыре раза, отмечали в министерстве.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
