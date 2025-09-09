https://1prime.ru/20250909/ekspert-861987335.html

Эксперт рассказал, от чего зависит цена на свинину

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цена на свинину в первую очередь зависит от производственных издержек, которые состоят из стоимости кормов, затрат на электричество, логистику и зарплаты, также на изменение стоимости продукции влияет рост спроса и потребления, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "На ценообразование свинины влияют несколько ключевых факторов. Прежде всего, это рост производственных издержек, основным драйвером которого является удорожание кормов, а также увеличение затрат на электроэнергию, транспорт, логистику и заработную плату. Эти факторы напрямую повышают себестоимость, особенно для свиноводческих хозяйств. Также стоит отметить влияние спроса и потребления", - объяснил эксперт. Он уточнил, что на сегодняшний день потребление мясной продукции растет, но незначительно, а экспорт увеличивается высокими темпами. Также Тренин добавил, что в Белгородской области производство уменьшилось на 7,8%, в Брянской - на 8,8%, а в Курской - на 22,2%. За первые семь месяцев 2025 года это снизило общероссийский показатель производства свинины на 0,8%. По словам эксперта, цены на свинину в розничной торговле не так резко реагируют на изменения, как оптовые, тем не менее, потребители наблюдают их рост в течение последнего года. По данным Росстата, средние потребительские цены на свинину по состоянию на 25 августа 2025 года достигли 396,35 рублей за килограмм, что на 12,6% выше показателя годичной давности.

