Эксперт рассказал, от чего зависит цена на свинину
Эксперт рассказал, от чего зависит цена на свинину - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, от чего зависит цена на свинину
Цена на свинину в первую очередь зависит от производственных издержек, которые состоят из стоимости кормов, затрат на электричество, логистику и зарплаты, также | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T05:01+0300
2025-09-09T05:01+0300
2025-09-09T05:01+0300
бизнес
экономика
россия
белгородская область
акра
росстат
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цена на свинину в первую очередь зависит от производственных издержек, которые состоят из стоимости кормов, затрат на электричество, логистику и зарплаты, также на изменение стоимости продукции влияет рост спроса и потребления, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"На ценообразование свинины влияют несколько ключевых факторов. Прежде всего, это рост производственных издержек, основным драйвером которого является удорожание кормов, а также увеличение затрат на электроэнергию, транспорт, логистику и заработную плату. Эти факторы напрямую повышают себестоимость, особенно для свиноводческих хозяйств. Также стоит отметить влияние спроса и потребления", - объяснил эксперт.
Он уточнил, что на сегодняшний день потребление мясной продукции растет, но незначительно, а экспорт увеличивается высокими темпами.
Также Тренин добавил, что в Белгородской области производство уменьшилось на 7,8%, в Брянской - на 8,8%, а в Курской - на 22,2%. За первые семь месяцев 2025 года это снизило общероссийский показатель производства свинины на 0,8%.
По словам эксперта, цены на свинину в розничной торговле не так резко реагируют на изменения, как оптовые, тем не менее, потребители наблюдают их рост в течение последнего года.
По данным Росстата, средние потребительские цены на свинину по состоянию на 25 августа 2025 года достигли 396,35 рублей за килограмм, что на 12,6% выше показателя годичной давности.
