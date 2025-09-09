Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/ekspert-861987756.html
Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество
Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество
России в отношениях с дружественными партнерами нужно делать упор не на рост торговли, а на инвестиционное сотрудничество, такое мнение РИА Новости выразил в... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T05:46+0300
2025-09-09T05:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
рф
владимир путин
ес
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861987756.jpg?1757386010
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России в отношениях с дружественными партнерами нужно делать упор не на рост торговли, а на инвестиционное сотрудничество, такое мнение РИА Новости выразил в интервью на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, но в первую очередь - со своими друзьями. Он также отметил, что двуглавый орел России сейчас смотрит не только на восток, но и на юг. "Прежде всего, я думаю, что нам не надо делать упор именно на рост торговли... Нам надо больше делать уклон на инвестиционное сотрудничество - это значительно более сложно, потому что оно должно быть привлекательно для наших восточных партнеров", - сказал Маслов, отвечая на вопрос о том, как будут развиваться дальнейшие отношения России и дружественных стран в экономической сфере. Эксперт отметил, что в течение последних лет взаимоотношения РФ с ее партнерами все время измерялись ростом торговли. Но торговля во многом зависит от конъюнктуры рынка. У того же Китая самый большой товарооборот, после Юго-Восточной Азии, с ЕС и США. "Но явно ЕС и США не являются лучшими друзьями Китая. Поэтому товарооборот - это показатель всего лишь товарной емкости рынка", - добавил он. Маслов подчеркнул, что инвестиции - это не только деньги, это технологии, местное производство, вертикальная интеграция, взаимодействие, более плотное взращивание экономики. "Поскольку российский бизнес во многом сейчас отрезан от западных финансовых рынков, возможности взаимного заимствования в Азии у российского рынка и наоборот должны возрастать. Вот в этом смысле я думаю, что у нас увеличатся именно не просто торговые, но и инвестиционные отношения", - отметил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
китай
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, сша, рф, владимир путин, ес, вэф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, РФ, Владимир Путин, ЕС, ВЭФ
05:46 09.09.2025
 
Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество

Эксперт Маслов призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России в отношениях с дружественными партнерами нужно делать упор не на рост торговли, а на инвестиционное сотрудничество, такое мнение РИА Новости выразил в интервью на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, но в первую очередь - со своими друзьями. Он также отметил, что двуглавый орел России сейчас смотрит не только на восток, но и на юг.
"Прежде всего, я думаю, что нам не надо делать упор именно на рост торговли... Нам надо больше делать уклон на инвестиционное сотрудничество - это значительно более сложно, потому что оно должно быть привлекательно для наших восточных партнеров", - сказал Маслов, отвечая на вопрос о том, как будут развиваться дальнейшие отношения России и дружественных стран в экономической сфере.
Эксперт отметил, что в течение последних лет взаимоотношения РФ с ее партнерами все время измерялись ростом торговли. Но торговля во многом зависит от конъюнктуры рынка. У того же Китая самый большой товарооборот, после Юго-Восточной Азии, с ЕС и США. "Но явно ЕС и США не являются лучшими друзьями Китая. Поэтому товарооборот - это показатель всего лишь товарной емкости рынка", - добавил он.
Маслов подчеркнул, что инвестиции - это не только деньги, это технологии, местное производство, вертикальная интеграция, взаимодействие, более плотное взращивание экономики.
"Поскольку российский бизнес во многом сейчас отрезан от западных финансовых рынков, возможности взаимного заимствования в Азии у российского рынка и наоборот должны возрастать. Вот в этом смысле я думаю, что у нас увеличатся именно не просто торговые, но и инвестиционные отношения", - отметил он.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАРФВладимир ПутинЕСВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала