Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество

Эксперт призвал делать упор на инвестиционное сотрудничество

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. России в отношениях с дружественными партнерами нужно делать упор не на рост торговли, а на инвестиционное сотрудничество, такое мнение РИА Новости выразил в интервью на ВЭФ директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, но в первую очередь - со своими друзьями. Он также отметил, что двуглавый орел России сейчас смотрит не только на восток, но и на юг. "Прежде всего, я думаю, что нам не надо делать упор именно на рост торговли... Нам надо больше делать уклон на инвестиционное сотрудничество - это значительно более сложно, потому что оно должно быть привлекательно для наших восточных партнеров", - сказал Маслов, отвечая на вопрос о том, как будут развиваться дальнейшие отношения России и дружественных стран в экономической сфере. Эксперт отметил, что в течение последних лет взаимоотношения РФ с ее партнерами все время измерялись ростом торговли. Но торговля во многом зависит от конъюнктуры рынка. У того же Китая самый большой товарооборот, после Юго-Восточной Азии, с ЕС и США. "Но явно ЕС и США не являются лучшими друзьями Китая. Поэтому товарооборот - это показатель всего лишь товарной емкости рынка", - добавил он. Маслов подчеркнул, что инвестиции - это не только деньги, это технологии, местное производство, вертикальная интеграция, взаимодействие, более плотное взращивание экономики. "Поскольку российский бизнес во многом сейчас отрезан от западных финансовых рынков, возможности взаимного заимствования в Азии у российского рынка и наоборот должны возрастать. Вот в этом смысле я думаю, что у нас увеличатся именно не просто торговые, но и инвестиционные отношения", - отметил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

