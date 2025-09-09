Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали больше тратить в салонах красоты
03:15 09.09.2025 (обновлено: 03:35 09.09.2025)
 
Россияне стали больше тратить в салонах красоты

Медианная цена на услуги в салонах красоты выросла на 15%

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Медианная цена на услуги в российских салонах красоты по сравнению с прошлым годом выросла на 15% до 1798 рублей - не только из-за роста цен, но и потому, что россияне стали выбирать комплексные и более премиальные процедуры, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
Во вторник, 9 сентября, отмечается Всемирный день красоты. Это профессиональный праздник работников beauty-сферы, который уходит корнями в 1996 год.
"Салоны красоты – медианная цена 1798 рублей, на 15% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% в сравнении год к году. Среди наиболее востребованных услуг в салонах красоты остаются стрижки для женщин и мужчин, а также маникюр и педикюр", - привели аналитики данные, изучив статистику средних чеков с января по август этого и прошлого года.
"Несмотря на высокие показатели прошлогоднего спроса, в текущем году темпы роста потребительской активности несколько замедлились. Тем не менее, рынок демонстрирует заметную положительную динамику даже в условиях роста цен. Значительно увеличился средний чек, что связано как с ростом стоимости услуг, так и с выбором клиентами комплексных и более премиальных процедур за одно посещение", - отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
В целом, по его словам, расходы россиян на персональный уход и красоту продолжают увеличиваться ежегодно. Этому способствует устоявшаяся культура потребления бьюти-услуг, которая поддерживается активными маркетинговыми кампаниями, новыми рыночными предложениями, а также их популяризацией через сообщества экспертов красоты и различные рекламные площадки.
 
