Россияне стали больше тратить в салонах красоты

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Медианная цена на услуги в российских салонах красоты по сравнению с прошлым годом выросла на 15% до 1798 рублей - не только из-за роста цен, но и потому, что россияне стали выбирать комплексные и более премиальные процедуры, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". Во вторник, 9 сентября, отмечается Всемирный день красоты. Это профессиональный праздник работников beauty-сферы, который уходит корнями в 1996 год. "Салоны красоты – медианная цена 1798 рублей, на 15% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 10% в сравнении год к году. Среди наиболее востребованных услуг в салонах красоты остаются стрижки для женщин и мужчин, а также маникюр и педикюр", - привели аналитики данные, изучив статистику средних чеков с января по август этого и прошлого года. "Несмотря на высокие показатели прошлогоднего спроса, в текущем году темпы роста потребительской активности несколько замедлились. Тем не менее, рынок демонстрирует заметную положительную динамику даже в условиях роста цен. Значительно увеличился средний чек, что связано как с ростом стоимости услуг, так и с выбором клиентами комплексных и более премиальных процедур за одно посещение", - отмечает генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. В целом, по его словам, расходы россиян на персональный уход и красоту продолжают увеличиваться ежегодно. Этому способствует устоявшаяся культура потребления бьюти-услуг, которая поддерживается активными маркетинговыми кампаниями, новыми рыночными предложениями, а также их популяризацией через сообщества экспертов красоты и различные рекламные площадки.

