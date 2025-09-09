https://1prime.ru/20250909/ermitazh-862019592.html

Эрмитаж открыли после эвакуации

Эрмитаж открыли после эвакуации - 09.09.2025, ПРАЙМ

Эрмитаж открыли после эвакуации

Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T15:45+0300

2025-09-09T15:45+0300

2025-09-09T15:45+0300

технологии

общество

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862019139_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_337c6848e7b311cd63a680f219a1fcda.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - ПРАЙМ. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей. "Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://1prime.ru/20210831/834559604.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , росгвардия