Эрмитаж открыли после эвакуации - 09.09.2025
Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T15:45+0300
2025-09-09T15:45+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - ПРАЙМ. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей. Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей. "Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
15:45 09.09.2025
 
Эрмитаж открыли после эвакуации

Эрмитаж возобновил работу после эвакуации из-за сообщений об угрозе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - ПРАЙМ. Государственный Эрмитаж открыли после эвакуации и проверки из-за сообщений об угрозе безопасности, сообщил музей.
Ранее Северо-западный округ Росгвардии сообщал, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах: Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей.
"Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Музей просит посетителей в случае вынужденной эвакуации не выбрасывать свой билет - его по номеру найдут в базе данных у администраторов входной зоны. По нему посетители могу вернуться в Эрмитаж сегодня или в любой другой день, когда музей открыт.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
