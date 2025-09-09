https://1prime.ru/20250909/evrosojuz-861987431.html
В Евросоюзе число закрытых крупных предприятий достигло максимума
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Количество крупных предприятий в Евросоюзе, которые в январе-августе объявили о планах закрыться, достигло максимума с разгара глобального финансового кризиса, подсчитало РИА Новости по данным Европейского мониторинга реструктуризаций.
Всего с 1 января по 31 августа текущего года о планах закрыться объявили 72 крупных промышленных предприятия в ЕС. Больше последний раз было в кризисный 2009 год - тогда за аналогичный период закрылась 81 промышленная компания. При этом даже в коронавирусный год закрылось всего 49 предприятий.
В отличие от предыдущих лет, когда основная часть прекративших работу предприятий приходилась на Германию, в этом году закрытия почти равномерно происходят во всех экономиках. Наибольшее количество пришлось на Испанию - 17%, еще 14% - на Францию, по 11% - на Чехию и Германию. Лишь в двух странах за январь-август закрылось одно предприятие - это Хорватия и Дания.
Закрытия крупных компаний привели к увольнению 18 тысяч работников в сфере промышленности. Это третий результат в истории ЕС, больше уволенных было в разгар коронавируса (18,7 тысячи человек) и глобального финансового кризиса (27,3 тысячи).
В целом же количество закрывшихся крупных предприятий во всех сферах экономики Евросоюза достигло максимальных с глобального кризиса 99. Количество сокращенных вследствие этого составило 27,3 тысячи человек.
