"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС обвинили в безумных планах из-за России
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выразил мнение в соцсети Х, что лидеры Европейского союза постоянно предлагают идеи, которые способны уничтожить Европу.Такое утверждение он сделал в контексте новостей о том, что Евросоюз начал рассматривать возможность введения санкций против Китая и других стран за закупки российских энергоресурсов. "Начните прокси-войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем — прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", — написал Дизен.В понедельник издание Financial Times, ссылаясь на данные источников, сообщила, что представители Европейского союза начали обсуждать возможные санкции в отношении Китая и других стран за их покупку российской нефти и газа. При этом в статье подчеркивалось, что успех в достижении договоренностей по вторичным санкциям будет зависеть от поддержки США и координации действий с ними.
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выразил мнение в соцсети Х, что лидеры Европейского союза постоянно предлагают идеи, которые способны уничтожить Европу.
Такое утверждение он сделал в контексте новостей о том, что Евросоюз начал рассматривать возможность введения санкций против Китая и других стран за закупки российских энергоресурсов.
"Начните прокси-войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем — прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", — написал Дизен.
В понедельник издание Financial Times, ссылаясь на данные источников, сообщила, что представители Европейского союза начали обсуждать возможные санкции в отношении Китая и других стран за их покупку российской нефти и газа. При этом в статье подчеркивалось, что успех в достижении договоренностей по вторичным санкциям будет зависеть от поддержки США и координации действий с ними.
Заголовок открываемого материала