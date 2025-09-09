https://1prime.ru/20250909/evrosoyuz-862025784.html
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС обвинили в безумных планах из-за России
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС обвинили в безумных планах из-за России - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС обвинили в безумных планах из-за России
Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выразил мнение в соцсети Х, что лидеры Европейского союза постоянно предлагают идеи, которые... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:19+0300
2025-09-09T17:19+0300
2025-09-09T17:19+0300
политика
евросоюз
европа
война
китай
россия
сша
мировая экономика
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выразил мнение в соцсети Х, что лидеры Европейского союза постоянно предлагают идеи, которые способны уничтожить Европу.Такое утверждение он сделал в контексте новостей о том, что Евросоюз начал рассматривать возможность введения санкций против Китая и других стран за закупки российских энергоресурсов. "Начните прокси-войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем — прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", — написал Дизен.В понедельник издание Financial Times, ссылаясь на данные источников, сообщила, что представители Европейского союза начали обсуждать возможные санкции в отношении Китая и других стран за их покупку российской нефти и газа. При этом в статье подчеркивалось, что успех в достижении договоренностей по вторичным санкциям будет зависеть от поддержки США и координации действий с ними.
https://1prime.ru/20250813/kitay-860657320.html
европа
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, европа, война, китай, россия, сша, мировая экономика, financial times
Политика, Евросоюз, ЕВРОПА, война, КИТАЙ, РОССИЯ, США, Мировая экономика, Financial Times
"Как уничтожить Европу". Лидеров ЕС обвинили в безумных планах из-за России
Дизен: у лидеров ЕС не заканчиваются идеи, как разрушить Европу
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ.
Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, выразил мнение в соцсети Х
, что лидеры Европейского союза постоянно предлагают идеи, которые способны уничтожить Европу.
Такое утверждение он сделал в контексте новостей о том, что Евросоюз начал рассматривать возможность введения санкций против Китая и других стран за закупки российских энергоресурсов.
"Начните прокси-войну против крупнейшей в мире ядерной державы (России — прим. ред.), чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начните экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) (Китаем — прим. ред.) за отказ сообщить, с кем они могут торговать. У этих людей не заканчиваются великие идеи о том, как уничтожить Европу", — написал Дизен.
В понедельник издание Financial Times, ссылаясь на данные источников, сообщила, что представители Европейского союза начали обсуждать возможные санкции в отношении Китая и других стран за их покупку российской нефти и газа. При этом в статье подчеркивалось, что успех в достижении договоренностей по вторичным санкциям будет зависеть от поддержки США и координации действий с ними.
Китай ввел ответные санкции против двух финансовых учреждений ЕС