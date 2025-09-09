Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10:42 09.09.2025
 
ФАС выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог

ФАС выявила признаки картеля в электрификации ж/д на 5,6 миллиарда рублей

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей, касающихся инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской (Транссиба) магистралей, сообщил регулятор.
"ФАС выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей. Торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - говорится в сообщении ведомства.
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Материалы контактной сети", ООО "Контактная сеть железных дорог", ООО "Электрификация железных дорог" и ООО "Научно-производственное объединение "Магистраль".
"Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железных дорог. По предварительной оценке ведомства общая сумма начальных максимальных цен договоров составила 5 616 337 758 рублей", - пишет ФАС.
Указывается, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
ФАС выявила медицинский картель на 949 миллионов рублей
1 сентября, 15:19
 
