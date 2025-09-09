https://1prime.ru/20250909/fas-862001190.html
ФАС выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог
2025-09-09T10:42+0300
экономика
финансы
россия
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей, касающихся инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской (Транссиба) магистралей, сообщил регулятор. "ФАС выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей. Торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - говорится в сообщении ведомства. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Материалы контактной сети", ООО "Контактная сеть железных дорог", ООО "Электрификация железных дорог" и ООО "Научно-производственное объединение "Магистраль". "Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железных дорог. По предварительной оценке ведомства общая сумма начальных максимальных цен договоров составила 5 616 337 758 рублей", - пишет ФАС. Указывается, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
