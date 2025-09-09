Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20:51 09.09.2025 (обновлено: 20:56 09.09.2025)
 
Разоблачен фейк Зеленского о якобы ударе России по поселку Яровая в ДНР

РИА Новости: Зеленский солгал, заявив о якобы ударе России по поселку в ДНР

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР - последний раз ВКС РФ наносили удар в этом районе (а не по населенному пункту) ночью 7 сентября.
"Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов", - сказал собеседник агентства.
В частности, по его словам, "ВС РФ сегодня не наносили ударов по поселку".
"Последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке", - подчеркнул он.
Кроме того источник обратил внимание на скоординированность вброса ложной информации в информационное поле.
"Информация впервые появилась на ресурсах Владимира Зеленского, после чего её тут же подхватили украинские рупоры пропаганды", - отметил он.
Как указал источник в Минобороны РФ, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, так как есть характерные ориентиры: "здание почты, мемориал и деревья вокруг него". "Оказалось возможным найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны упала бомба", - подчеркнул источник.
"Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 килограммов взрывчатки", - объяснил он.
При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения, указал представитель ведомства. "Даже самая маленькая ФАБ-250 содержит около 100 килограммов взрывчатки, в то время как на видео показаны последствия от взрыва устройства мощностью несколько килограммов в тротиловом эквиваленте", - заключил он.
Источник также указал на отсутствие каких-либо сообщений о пострадавших до выхода постов у Зеленского.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
СМИ ЕС распространяют фейки перед "большим днем", заявил Дмитриев
18 августа, 10:35
 
ПроисшествияВладимир ЗеленскийфейкиМинобороны РФисточник
 
 
