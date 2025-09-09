https://1prime.ru/20250909/feyk-862033387.html

Разоблачен фейк Зеленского о якобы ударе России по поселку Яровая в ДНР

Разоблачен фейк Зеленского о якобы ударе России по поселку Яровая в ДНР - 09.09.2025, ПРАЙМ

Разоблачен фейк Зеленского о якобы ударе России по поселку Яровая в ДНР

Источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T20:51+0300

2025-09-09T20:51+0300

2025-09-09T20:56+0300

происшествия

владимир зеленский

фейки

минобороны рф

источник

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР - последний раз ВКС РФ наносили удар в этом районе (а не по населенному пункту) ночью 7 сентября."Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов", - сказал собеседник агентства.В частности, по его словам, "ВС РФ сегодня не наносили ударов по поселку"."Последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке", - подчеркнул он.Кроме того источник обратил внимание на скоординированность вброса ложной информации в информационное поле."Информация впервые появилась на ресурсах Владимира Зеленского, после чего её тут же подхватили украинские рупоры пропаганды", - отметил он.Как указал источник в Минобороны РФ, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, так как есть характерные ориентиры: "здание почты, мемориал и деревья вокруг него". "Оказалось возможным найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны упала бомба", - подчеркнул источник."Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 килограммов взрывчатки", - объяснил он.При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения, указал представитель ведомства. "Даже самая маленькая ФАБ-250 содержит около 100 килограммов взрывчатки, в то время как на видео показаны последствия от взрыва устройства мощностью несколько килограммов в тротиловом эквиваленте", - заключил он.Источник также указал на отсутствие каких-либо сообщений о пострадавших до выхода постов у Зеленского.

https://1prime.ru/20250818/dmitriev-860842512.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, фейки, минобороны рф, источник