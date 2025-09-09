https://1prime.ru/20250909/fitch-862034340.html

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год - 09.09.2025, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T21:14+0300

2025-09-09T21:14+0300

2025-09-09T21:14+0300

экономика

fitch ratings

мировая экономика

ввп

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/76513/65/765136511_0:68:1300:799_1920x0_80_0_0_846db1b8d939254686eca08bff3cf2a9.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Агентство Fitch Ratings умеренно повысило свои прогнозы мирового роста на 2025 год по сравнению с июньским Глобальным экономическим прогнозом (GEO) на основании лучших, чем ожидалось, данных за 2-й квартал 2025 года", - говорится в сообщении. В то же время Fitch указывает, что по-прежнему ожидает значительного замедления роста мировой экономики в этом году. В 2026 году, согласно прогнозу агентства, мировой ВВП увеличится на 2,3%, июньский прогноз составлял 2,2%. Ожидания роста экономики Китая в текущем году были также улучшены - до 4,7% с 4,2%. Увеличение экспорта КНР удерживается на фоне шока от введения США импортных пошлин, пишет агентство. Смягчение фискальной политики поддерживает рост, однако подъем частного внутреннего спроса, вероятно, ослабевает, а дефляция укореняется. Fitch также повысило прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2025 году - до 1,1% с 0,8% ранее. Отмечается, что экспорт еврозоны вряд ли сможет сохранить темпы первого полугодия, агентство также не ожидает во второй половине текущего года увеличение экономики стран европейского валютного блока.

https://1prime.ru/20250902/ekonomika-861666329.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fitch ratings, мировая экономика, ввп, прогноз