Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год - 09.09.2025, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T21:14+0300
2025-09-09T21:14+0300
2025-09-09T21:14+0300
экономика
fitch ratings
мировая экономика
ввп
прогноз
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Агентство Fitch Ratings умеренно повысило свои прогнозы мирового роста на 2025 год по сравнению с июньским Глобальным экономическим прогнозом (GEO) на основании лучших, чем ожидалось, данных за 2-й квартал 2025 года", - говорится в сообщении. В то же время Fitch указывает, что по-прежнему ожидает значительного замедления роста мировой экономики в этом году. В 2026 году, согласно прогнозу агентства, мировой ВВП увеличится на 2,3%, июньский прогноз составлял 2,2%. Ожидания роста экономики Китая в текущем году были также улучшены - до 4,7% с 4,2%. Увеличение экспорта КНР удерживается на фоне шока от введения США импортных пошлин, пишет агентство. Смягчение фискальной политики поддерживает рост, однако подъем частного внутреннего спроса, вероятно, ослабевает, а дефляция укореняется. Fitch также повысило прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2025 году - до 1,1% с 0,8% ранее. Отмечается, что экспорт еврозоны вряд ли сможет сохранить темпы первого полугодия, агентство также не ожидает во второй половине текущего года увеличение экономики стран европейского валютного блока.
