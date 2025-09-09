Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год - 09.09.2025
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год - 09.09.2025, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Агентство Fitch Ratings умеренно повысило свои прогнозы мирового роста на 2025 год по сравнению с июньским Глобальным экономическим прогнозом (GEO) на основании лучших, чем ожидалось, данных за 2-й квартал 2025 года", - говорится в сообщении. В то же время Fitch указывает, что по-прежнему ожидает значительного замедления роста мировой экономики в этом году. В 2026 году, согласно прогнозу агентства, мировой ВВП увеличится на 2,3%, июньский прогноз составлял 2,2%. Ожидания роста экономики Китая в текущем году были также улучшены - до 4,7% с 4,2%. Увеличение экспорта КНР удерживается на фоне шока от введения США импортных пошлин, пишет агентство. Смягчение фискальной политики поддерживает рост, однако подъем частного внутреннего спроса, вероятно, ослабевает, а дефляция укореняется. Fitch также повысило прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2025 году - до 1,1% с 0,8% ранее. Отмечается, что экспорт еврозоны вряд ли сможет сохранить темпы первого полугодия, агентство также не ожидает во второй половине текущего года увеличение экономики стран европейского валютного блока.
fitch ratings, мировая экономика, ввп, прогноз
Экономика, Fitch Ratings, Мировая экономика, ВВП, прогноз
21:14 09.09.2025
 
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год

Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год на 0,2 п.п., до 2,4%

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 2,4% с ожидаемых ранее 2,2%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO).
"Агентство Fitch Ratings умеренно повысило свои прогнозы мирового роста на 2025 год по сравнению с июньским Глобальным экономическим прогнозом (GEO) на основании лучших, чем ожидалось, данных за 2-й квартал 2025 года", - говорится в сообщении.
В то же время Fitch указывает, что по-прежнему ожидает значительного замедления роста мировой экономики в этом году. В 2026 году, согласно прогнозу агентства, мировой ВВП увеличится на 2,3%, июньский прогноз составлял 2,2%.
Ожидания роста экономики Китая в текущем году были также улучшены - до 4,7% с 4,2%. Увеличение экспорта КНР удерживается на фоне шока от введения США импортных пошлин, пишет агентство. Смягчение фискальной политики поддерживает рост, однако подъем частного внутреннего спроса, вероятно, ослабевает, а дефляция укореняется.
Fitch также повысило прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2025 году - до 1,1% с 0,8% ранее. Отмечается, что экспорт еврозоны вряд ли сможет сохранить темпы первого полугодия, агентство также не ожидает во второй половине текущего года увеличение экономики стран европейского валютного блока.
ЭкономикаFitch RatingsМировая экономикаВВПпрогноз
 
 
