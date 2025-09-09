https://1prime.ru/20250909/fond-862028715.html

Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник

Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник - 09.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник

Основные фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, инвесторы обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны,... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T18:35+0300

2025-09-09T18:35+0300

2025-09-09T18:35+0300

экономика

рынок

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c33520ebaf2ac4694638e385c4a7e01d.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, инвесторы обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,18% - до 45 595,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,04%, до 21 788,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 не изменялся к отметке закрытия предыдущего торгового дня и составлял 6 495,34 пункта. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на статистические данные, опубликованные во вторник, общее число работников в платежных ведомостях США может сократиться на 911 тысяч человек в течение следующих 12 месяцев до марта. "Картина занятости продолжает ухудшаться... это также может охладить недавний подъем акций", - приводит Блумберг мнение аналитика Northlight Asset Management Криса Дзакарелли (Chris Zaccarelli). Также рынки на этой неделе ожидают данных об инфляции в США, которые станут известны в пятницу. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня месяцем ранее в 2,7%. "Если в четверг индекс потребительских цен покажет тенденцию к росту инфляции, то рынок начнет беспокоиться о стагфляции", - добавил Дзакарелли.

https://1prime.ru/20250909/aktsii-862011592.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite