https://1prime.ru/20250909/fond-862028715.html
Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник
Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник - 09.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник
Основные фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, инвесторы обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны,... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T18:35+0300
2025-09-09T18:35+0300
2025-09-09T18:35+0300
экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950297_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c33520ebaf2ac4694638e385c4a7e01d.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, инвесторы обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,18% - до 45 595,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,04%, до 21 788,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 не изменялся к отметке закрытия предыдущего торгового дня и составлял 6 495,34 пункта. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на статистические данные, опубликованные во вторник, общее число работников в платежных ведомостях США может сократиться на 911 тысяч человек в течение следующих 12 месяцев до марта. "Картина занятости продолжает ухудшаться... это также может охладить недавний подъем акций", - приводит Блумберг мнение аналитика Northlight Asset Management Криса Дзакарелли (Chris Zaccarelli). Также рынки на этой неделе ожидают данных об инфляции в США, которые станут известны в пятницу. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня месяцем ранее в 2,7%. "Если в четверг индекс потребительских цен покажет тенденцию к росту инфляции, то рынок начнет беспокоиться о стагфляции", - добавил Дзакарелли.
https://1prime.ru/20250909/aktsii-862011592.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859950297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3bb197e961dbccdd94163fb15eda418.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник
Фондовые индексы США не показали единой динамики из-за опасений стагфляции
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США не показывают единой динамики во вторник, инвесторы обращают внимание на статистические данные по макроэкономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.22 мск промышленный индекс Dow Jones
рос на 0,18% - до 45 595,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite снижался - на 0,04%, до 21 788,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 не изменялся к отметке закрытия предыдущего торгового дня и составлял 6 495,34 пункта.
Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на статистические данные, опубликованные во вторник, общее число работников в платежных ведомостях США
может сократиться на 911 тысяч человек в течение следующих 12 месяцев до марта.
"Картина занятости продолжает ухудшаться... это также может охладить недавний подъем акций", - приводит Блумберг мнение аналитика Northlight Asset Management Криса Дзакарелли (Chris Zaccarelli).
Также рынки на этой неделе ожидают данных об инфляции в США, которые станут известны в пятницу. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня месяцем ранее в 2,7%.
"Если в четверг индекс потребительских цен покажет тенденцию к росту инфляции, то рынок начнет беспокоиться о стагфляции", - добавил Дзакарелли.
Акции Nebius на предторгах в США подорожали на 50%