Ford отзовет около 1,5 миллиона автомобилей в США

Ford отзовет около 1,5 миллиона автомобилей в США

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США около 1,5 миллиона машин из-за риска неисправности в работе камеры заднего вида, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили Lincoln MKC, Mustang, F-350 SD, F-250 SD, F-450 SD 2015-2019 годов выпуска, Lincoln Navigator, Expedition 2015-2017 годов выпуска, Edge, Transit Connect 2015-2018 годов выпуска, F-550 SD, Transit 2016-2019 годов выпуска, Econoline 2017-2019 годов выпуска и Ranger 2019 года выпуска", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 1 456 417 автомобилей. "При движении транспортного средства задним ходом камера заднего вида может отображать искаженное, перевернутое или пустое изображение", - также говорится в сообщении с добавлением, что это увеличивает риски возникновения аварии. В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатный осмотр и замену камеры при возникновении необходимости, предварительные письма с предупреждением о риске для безопасности высылаются до 22 сентября. Ранее, в мае, регулятор уже сообщал о подобной проблеме функционирования камеры заднего вида из-за ошибки программного обеспечения. В связи с этим были отозваны 1 075 299 автомобилей. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

