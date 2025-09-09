https://1prime.ru/20250909/frantsija-861985490.html

Во Франции в среду ожидаются перебои в воздушном сообщении

Во Франции в среду ожидаются перебои в воздушном сообщении - 09.09.2025, ПРАЙМ

Во Франции в среду ожидаются перебои в воздушном сообщении

Генеральная дирекция гражданской авиации (DGAC) Франции прогнозирует перебои воздушного сообщения в ряде аэропортов страны в среду, когда ожидаются масштабные... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T01:51+0300

2025-09-09T01:51+0300

2025-09-09T01:51+0300

бизнес

франция

ницца

франсуа байру

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985490.jpg?1757371897

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Генеральная дирекция гражданской авиации (DGAC) Франции прогнозирует перебои воздушного сообщения в ряде аэропортов страны в среду, когда ожидаются масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем всё". "В связи с демонстрациями будут наблюдаться перебои воздушного сообщения в отношении отправлением и прибытием в аэропорты Марсель-Прованс, Ницца, Бастия, Фигари и Кальви", - сообщает ведомство на своей странице в соцсети X. Как отмечается, задержки и отмены рейсов прогнозируются начиная с 18.00 (19.00 мск) среды. Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста.

франция

ницца

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, франция, ницца, франсуа байру