МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что на смену французскому правительству к
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что на смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, в соцсети X.“Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. <…> Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы”, — пояснил он. Кошкович считает, что борьба с этими силами должна стать делом каждого европейца. Восьмого сентября Парламент Франции выразил недоверие правительству нынешнего премьер-министра Франсуа Байру, из-за чего он уйдет в отставку.В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Байру заявил, что его отставка не решила бы этих проблем.Кабинет министров сформировался в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
