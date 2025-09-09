Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/frantsiya-861989658.html
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что на смену французскому правительству к | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T07:57+0300
2025-09-09T07:57+0300
мировая экономика
франция
будапешт
запад
франсуа байру
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853553209_0:72:978:622_1920x0_80_0_0_2a794ab7c7a6d6649296b87390e04547.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что на смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, в соцсети X.“Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. &lt;…&gt; На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. &lt;…&gt; Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы”, — пояснил он. Кошкович считает, что борьба с этими силами должна стать делом каждого европейца. Восьмого сентября Парламент Франции выразил недоверие правительству нынешнего премьер-министра Франсуа Байру, из-за чего он уйдет в отставку.В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Байру заявил, что его отставка не решила бы этих проблем.Кабинет министров сформировался в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
https://1prime.ru/20250903/rossiya-861736238.html
https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html
франция
будапешт
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853553209_0:38:978:772_1920x0_80_0_0_8de3d0ea7bdbdcd1f0b2b6ba09a2bf9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, будапешт, запад, франсуа байру, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Будапешт, ЗАПАД, Франсуа Байру, ЕС
07:57 09.09.2025
 
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции

Кошкович: на смену правительству во Франции придут более опасные силы

© Фото : Mouvement DémocrateФранцузский политик Франсуа Байру
Французский политик Франсуа Байру - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Французский политик Франсуа Байру. Архивное фото
© Фото : Mouvement Démocrate
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что на смену французскому правительству к власти придут еще более опасные политические силы, в соцсети X.
“Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. <…> На смену ему придет форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности. <…> Это будет триумф Маркса, восставшего из могилы”, — пояснил он.
Кошкович считает, что борьба с этими силами должна стать делом каждого европейца.
Саркози
"Мы проигрываем". Экс-президент Франции резко высказался о России
3 сентября, 20:44
Восьмого сентября Парламент Франции выразил недоверие правительству нынешнего премьер-министра Франсуа Байру, из-за чего он уйдет в отставку.
В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Байру заявил, что его отставка не решила бы этих проблем.
Кабинет министров сформировался в конце декабря 2024-го, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
23 августа, 23:31
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯБудапештЗАПАДФрансуа БайруЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала